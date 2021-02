Mahmood è fidanzato?/ “E’ tornato da Lorenzo Tobia, San Valentino insieme e..”

Mahmood è fidanzato oppure no? Sembra che gli amanti del gossip non si chiedano altro soprattutto quando hanno modo di seguire in tv l’artista come succederà proprio oggi pomeriggio. Fatto è che il cantante ha fatto della sua privacy il suo baluardo quindi è sempre molto difficile che “tempo fa” nella sua vita privata. Le ultime novità, o meglio rumors non confermati, arrivano dal programma di Adriana Volpe Ogni Mattina in cui si è parlato di Mahmood e anche della sua vita privata subito dopo quello che è stato definito un dolce San Valentino perché lui sarebbe tornato dal fidanzato Lorenzo Tobia. Nel corso della puntata di Ogni Mattina, il giornalista Santo Pirrotta ha svelato che ci sarebbe stato un possibile ritorno di fiamma tra i due tanto da passare la giornata degli innamorati insieme. Inutile dire che non vi è conferma o smentita a questi rumors ma i fan di Mahmood sono stati felici alla notizia.

Chi è Lorenzo Tobia, presunto fidanzato di Mahmood?

In tempi non sospetti, a rivelare l’identità del presunto fidanzato di Mahmood fu proprio il settimanale Chi tirando fuori il nome di Lorenzo Tobia Marcucci, originario di Lucca, classe 1989. Il giovane lavora nel mondo della moda e per il brand “Guidi 1896” e ha frequentato l’Università di Firenze e tifa per la Fiorentina. I due si conoscerebbero ormai da tempo e la loro relazione sarebbe di lunga data almeno secondo quanto rivela il settimanale riportando voci vicine alla coppia. Non è chiaro cosa sia successo tra i due e se davvero ci sia stata una crisi e poi un ritorno di fiamma, ma Pirrotta ne è certo parlando del loro avvistamento in quel di Milano, insieme, a San Valentino.



