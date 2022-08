Mai fidarsi di una bionda/ Su Rai 2 il film con Vivica A.Fox

Mai fidarsi di una bionda, film di Rai 2 di David DeCoteau

Mai fidarsi di una bionda animerà la prima serata di Rai 2 oggi, 31 agosto 2022, a partire dalle ore 21.20. Si tratta di un film di genere thriller prodotto nel 2020 di David DeCoteau.

Fanno parte del cast Vivica A. Fox, Ciarra Carter, Anna Marie Dobbins, David Scott Lago e Jason-Shane Scott. David DeCoteau ha fondato la “Rapid Heart Pictures” una casa produttrice collocata in Canada che ha al suo attivo diversi film, maggiormente di genere horror.

Mai fidarsi di una bionda, la trama del film

Leggiamo la trama di Mai fidarsi di una bionda. Il giovane Dan (Jason-Shane Scott) deve momentaneamente trasferirsi a New York per motivi di lavoro. Prima di partire contatta Kristen (Anna Marie Dobbins) una bella ragazza bionda che si spaccia per un’affidabile custode di abitazioni in assenza dei proprietari.

Pur avendola conosciuta non da molto, Dan si lascia convincere dai modi affabili e dolci di Kirsten, così si fida della ragazza e le affida l’amato appartamento fino al suo ritorno. Quando rientra a casa, però, gli aspetta una brutta sorpresa: scopre che Kirsten è una truffatrice che, con l’inganno e consegnandogli una serie di bugie, è ruscita ad impadronirsi della sua casa.

