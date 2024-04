Màkari 1, replica/ Anticipazioni puntata 21 aprile 2024: la morte del cugino di Saverio è un mistero…

Fari puntati sulla prima serata di Rai Uno che questa sera ci propone le repliche nuovamente le repliche della prima stagione di Màkari. Il successo della serie tv con protagonista Claudio Gioè ha stimolato un ‘doveroso’ replay del primo capitolo che dopo le prime due puntate ha attirato un gran numero di appassionati. Tra chi è tornato per un rewatch e chi invece ha visto per la prima volta le dinamiche intricate con al centro la vita di Saverio, tutti sicuramente non vedono l’ora di scoprire le anticipazioni di Màkari 1 in replica con la prima stagione.

Nel precedente appuntamento con le repliche di Màkari 1 abbiamo visto Saverio destreggiarsi come guida turistica, seppur in maniera del tutto improvvisata. Un viaggio tra le bellezze della città che presto si è rivelato tutt’altro che idilliaco a causa di una serie di misteri e angherie impreviste che hanno suscitato nel protagonista la voglia di indagare, scandagliare e giungere alla verità.

Anticipazioni Màkari 1: la trama della puntata in onda questa sera 21 aprile

Stando alle anticipazioni di Màkari 1 – le repliche in onda questa sera su Rai Uno – Saverio e suo padre saranno alle prese con i funerali di un loro parente di nome Franco, in realtà ignoto al protagonista. Nel bel mezzo della circostanza funebre, il protagonista verrà però a conoscenza di uno strano giro di scommesse clandestine che vede coinvolti anche nomi illustri della città. Non a caso, anche il vicequestore Randone rivela – presente al funerale – di essere proprio alle prese con una pista sul caso con riferimento ai tornei di calcio.

Saverio vuole vederci subito chiaro e dopo aver seguito alcuni indizi si ritrova proprio presso il covo della banda criminale che sembra essere a capo del circolo di scommesse clandestine. La sua audacia però lo tradisce perché verrà rapito rischiando la sua stessa vita pur di trovare la soluzione a quel rebus condito dall’illegalità. Quando la situazione sembrerà più ostica che mai, i nodi inizieranno finalmente a venire al pettine: riuscirà Saverio Lamanna a scoprire chi ha ucciso suo cugino Franco?











