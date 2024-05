Màkari 2, repliche Rai 1/ Anticipazioni puntata 5 maggio 2024: Saverio geloso di Suleima?

Dopo il grande successo delle prime tre stagioni. confermato dalle repliche andate in onda nelle ultime settimane del primo capitolo, la programmazione Rai ha deciso di regalare ai fan della saga anche un rewatch di Màkari 2. La storia ispirata ai racconti di Gaetano Savattieri torna dunque protagonista questa sera – in prima serata su Rai Uno – con la prima puntata della seconda stagione della fiction con protagonista Claudio Gioè.

Ilayda Cevik, Betul in Terra Amara: “Mia nonna mi ha insegnato a lottare”/ “Mia mamma? Siamo come sorelle…”

Prima di tuffarci nelle appassionanti anticipazioni di Màkari 2 in vista delle repliche della prima puntata – in onda questa sera su Rai Uno – è necessario ricordare come si era concluso il primo capitolo che fortemente si collega al seguito. Un terribile delitto aveva destato l’apprensione del protagonista, Saverio Lamanna, alle prese con la presunta complicità di un fidanzato violento, Alo. Intanto, sullo sfondo abbiamo osservato il deteriorarsi del rapporto tra Saverio e Suleima soprattutto in virtù della scelta della ragazza di lasciare il paese per recarsi a Milano.

ANTICIPAZIONI VIOLA COME IL MARE 2, SECONDA PUNTATA/ Demir geloso di Viola e Matteo

Anticipazioni Màkari 2: Saverio Lamanna tra un misterioso omicidio e il ‘ritorno’ di Suleima

Stando alle anticipazioni di Màkari 2 – per le repliche della prima puntata in onda questa sera, domenica 5 maggio – ci sarà un grande ritorno: Suleima torna in patria ma non da sola: accompagnata dal direttore dello studio di architettura presso il quale è stata assunta, desterà non poco le gelosie di Saverio Lamanna ancora scottato dalla sua scelta di partire per Milano. La scena sarà però presto rubata da un nuovo caso misterioso e ricco di intrighi che chiamerà il protagonista a mettere in gioco tutto il suo ingegno ed intuito.

VIOLA COME IL MARE 2, PUNTATA 3 MAGGIO 2024/ Diretta: Demir trova il colpevole dell'incidente ma…

Saverio Lamanna e l’amico Piccionello si imbattono nel presunto omicidio di un archeologo, tra l’altro conosciuto poco tempo prima. Alla base pare vi sia una rivelazione pronta per essere servita dall’esperto, ovvero il ritrovamento di un misterioso teatro antico; circostanza che forse andava ad intaccare gli interessi di qualcuno. Lamanna sarà immediatamente impegnato con tracce ed indizi, scovando fin da subito le ragioni economiche alla base del misfatto ma trovando difficoltà nel reperire i mandanti dell’assassinio. Nel frattempo, il protagonista farà un’importante scoperta sul conto dell’uomo tornato in Sicilia al fianco di Suleima.

Màkari 2, dove vedere le repliche in tv e streaming

Dopo aver offerto un quadro delle anticipazioni di Màkari 2, ricordiamo ai telespettatori che le repliche della fiction con protagonista Saverio Lamanna andranno in onda ogni domenica, in prima serata, su Rai Uno. Inoltre, l’intera serie è già disponibile in streaming su Rai Play fino al terzo capitolo andato in onda lo scorso inverno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA