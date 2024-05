Location Viola come il mare 2: dove è stata girata la fiction/ Dalle bellezze siciliane alle riprese a Roma

Torna questa sera l’appuntamento con Viola come il mare 2, fiction di Canale 5 giunta alla terza puntata del secondo capitolo con le appassionanti storie dettate dai protagonisti: Viola e Francesco Demir. Al netto degli intrecci, delle curiosità che riguardano la trama sempre più avvincente del titolo, sicuramente buona parte degli appassionati saranno stati catturati dalle bellezze della location scelta per la realizzazione: scopriamo dunque dove è stata girata Viola come il mare 2.

In linea con la prima stagione, la location di Viola come il mare 2 è stata ancora scandita dalle bellezze della Sicilia. La fiction è stata girata tra le peculiarità urbanistiche e naturali dell’Isola, con particolare riferimento all’area circostante Palermo e non solo. Un esempio lampante può essere la splendida terrazza dove spesso apprezziamo i protagonisti; ebbene, la maestosa struttura che si nota sullo sfondo è proprio il Duomo di Palermo.

Dove è stata girata Viola come il mare 2: le location palermitane e non solo

Il Duomo di Palermo presente tra le location di Viola come il mare 2 è forse il più bel regalo estetico dal punto di vista scenografico. Parliamo di una cattedrale con quasi mille anni di storia e che è stata già classificata da tempo come monumento patrimonio dell’UNESCO.

Per quanto riguarda invece la redazione dove lavora la protagonista Viola Vitale – interpretata da Francesca Chillemi – siamo ancora nella città di Palermo per quanto riguarda l’aspetto esterno. Diverso invece per gli ambienti che si osservano durante le riprese. Nel caso degli interni infatti buona parte delle sequenze sono state realizzate presso gli studi Lux Vide a Roma. Per tutti coloro a caccia di curiosità sulla location e dove è stato girato Viola come il mare 2 è da segnalare anche la bellissima vista del Palazzo Artale Tumminello, altra bellezza siciliana.

