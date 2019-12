Maksimovic invita squadra al compleanno: arrivano in 6/ Napoli, pure lo staff diserta

Brutta sorpresa di compleanno per Nikola Maksimovic: la squadra non si è presentata alla sua festa. La vicenda è stata ricostruita da la Repubblica, secondo cui nella serata di martedì era stata organizzata la festa per il difensore del Napoli. Ma a presentarsi sarebbero stati solo sei compagni di squadra. Anche lo staff tecnico di Carlo Ancelotti avrebbe disertato la serata. La notizia conferma il clima poco sereno all’interno del gruppo azzurro al momento. Evidentemente c’è poca voglia di festeggiare e il rapporto tra le parti potrebbe essere logorato. La festa di compleanno dell’ex Torino poteva rappresentare magari un’occasione per ritrovarsi e compattare il gruppo, invece alla serata per il 28esimo compleanno di Nikola Maksimovic, che li ha compiuti lo scorso 28 novembre, si sono presentati solo in sei per quanto riguarda il Napoli. Tante le ombre dunque sul Napoli, dove qualcosa sembra essersi “rotto”.

MAKSIMOVIC INVITA NAPOLI AL COMPLEANNO: ARRIVANO SOLO IN 6…

Al momento si è creata una situazione di stallo nel club partenopeo. C’è il presidente Aurelio De Laurentiis che non intende fare alcun passo indietro. Dopo le celebri richieste di multa, recapitate quasi tutte il 27 novembre, ogni giocatore ha 15 giorni di tempo per opporsi e nominare un proprio arbitro. E questo dovrebbe accadere dunque entro il 10 dicembre. I giocatori in questi giorni, secondo la Gazzetta dello Sport, stanno discutendo sull’eventualità di richiedere tutti e 24 lo stesso arbitro di parte, presentandosi quindi uniti. Questa però potrebbe essere un’arma a doppio taglio che il presidente del Napoli potrebbe sfruttare a suo favore. E infatti tra i legali dei calciatori ci sarebbero posizioni distinte in merito, perché sono diverse le contestazioni ai singoli calciatori. Al momento di certo c’è che il Napoli ha già scelto il suo arbitro: si tratta dell’avvocato giuslavorista Bruno Piacci, già nominato due anni fa dal Napoli per dirimere una questione economica con Gonzalo Higuain, che perse quel lodo, anche se vantava dei crediti.

