Mal e la moglie Renata/ “Era una mia fan, mi urlò di cantare Furia”

Mal e la moglie Renata sono tra gli ospiti della nuova puntata di “C’è tempo per“, lo spin-off di Unomattina Estate condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi su Raiuno. La coppia è in studio per raccontare il loro grande amore: Mal e Renata Couling sono legati da 31 anni. Un vero e proprio colpo di fulmine quello scattato tra il cantante dei Primitives e la ragazza che all’epoca aveva soli 18 anni. Il loro primo incontro è avvenuto proprio durante uno dei concerti del cantante di “Furia il cavallo del west”. A raccontarlo è stato proprio Mal che ha rivelato: “anni dopo, durante un concerto una mia fan mi urlò di cantare Furia. La invitai sul mio palco e non ci lasciammo più”. Quella ragazza allora, nel 1989, si chiamava Renata e aveva soli 18 anni. A distanza di 31 anni i due sono più innamorati che mai e insieme hanno avuto anche due figli: Kevin Paul e Karen Art. La coppia oggi vive a Pordenone, una città a cui il cantante gallese è molto legato come ha raccontato in una intervista rilasciata a Il Gazzettino.it: “quando ho preso residenza qui ho lasciato Roma dove avevo vissuto venticinque anni. Non ne potevo più. Certo lì ero vicino alla tv, ai concerti, a tutto. Ma allontanarmene è stato un sospiro di sollievo. Era tutto complicato. Roma negli anni Sessanta era bella, ci ho trascorso alcuni degli anni più belli della mia vita, ora è diventata troppo confusionaria. È un peccato, non è stata ben sfruttata, eppure sarebbe meravigliosa”.

Mal e la moglie Renata: “i nostri figli suonano, ma…”

L’amore tra Mal e Renata Couling è più forte che mai anche a distanza di anni. Un matrimonio felice quello tra il cantante di “Furia il cavallo del west” e una sua fan che dal 1989 sono inseparabili. Dal loro amore sono nati anche due splendidi figli che però non sembrerebbero aver preso la passione per la musica dal padre. “Entrambi suonano sia chitarra che pianoforte, ma non hanno un interesse particolare” – ha detto il cantante al Il gazzettino.it precisando – “mio figlio ha preso da me la passione per il golf e sta diventando davvero un bravissimo giocatore. Sogna di diventare un golfista professionista. Mia figlia ha una passione per la danza”. Del resto tante cose oggi sono cambiate, in primis la musica e Mal non nasconde di provare un pò di nostalgia per gli anni passati: “la musica spontanea che veniva dal cuore invece che dal computer. Non è una questione di nostalgia. Quando parlo di musica italiana intendo quella che gira per il mondo e che fa guadagnare. Pensi a pezzi come “Volare” o “Nel blu dipinto di blu”. Tutti le apprezzano e sicuramente oggi in questo momento in un angolo del mondo qualcuno le sta ascoltando”.



