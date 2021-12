Mal, moglie e figli: Renata Couling, Kevin Paul e Karen Art/ “Insieme grazie ad un..”

Renata Couling è la donna che, da 32 anni, divide la propria vita con Mal. Il cantante è ospite della puntata dell’8 dicembre di Oggi è un altro giorno e, ai microfoni di Serena Bortone, oltre a parlare della sua, lunghissima carriera, racconterà i dettagli di un amore lungo e importante. La storia tra Renata e Mal è stata coronata dalla nascita di due figli: Kevin Paul e Karen Art. L’amore della coppia è nata in modo casuale. Ad unire Mal e la moglie è stata la musica.

UN PROFESSORE/ Diretta e anticipazioni 9 dicembre: Dante, Simone e il gemello morto!

I due, infatti, si incontrarono ad un concerto a cui Renata partecipò con le amiche. Grazie ad una sua richiesta, cominciò la bellissima storia tra Mal e Rena che dura ancora oggi. “Ho chiesto al proprietario di poterlo conoscere nei camerini, dopo quindi lui si è esibito. Poi mi ha chiamata sul palco per cantare Furia, poi mi ha chiesto il numero di telefono e il giono dopo mi ha chiamata”, ha raccontato Renata in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Uno Weekend.

X FACTOR 2021, LA FINALE/ Eliminati, vincitore e diretta: gIANMARIA fa ballare tutti

Renata Couling, Kevin Paul e Karen Art: moglie e figli Mal: “Ci sopportiamo da 32 anni”

Supportazione, sostegno, amore e complicità sono gli ingredienti segreti della lunga e bellissima storia d’amore tra Renata Couling e Mal. “Sono 32 anni di sopportazione e supportazione vicendevole”, ha dichiarato Renata nel salotto di Uno Weekend in una recente intervista. In tanti anni hanno affrontato tante sfide e tante prova sostenendosi sempre, ma inizialmente, non è stato facile vivere la storia in modo tranquillo.

“Aveva tante donne che lo seguivano, anche più grandi di me, infatti ero particolarmente gelosa i primi anni”, ha ammesso Renata ricordando i primi anni vissuti accanto all’artista che, in Italia, oltre al successo, ha trovato il suo grande amore.



Vincitore X Factor 2021, chi è?/ La classifica: Fellow è il primo eliminato

© RIPRODUZIONE RISERVATA