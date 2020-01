Malattia Cecchi Gori/ Dall’ischemia all’operazione d’urgenza per l’appendicite

Vittorio Cecchi Gori e la malattia, da due anni a questa parte il noto produttore cinematografico ha vissuto dei problemi non di semplice gestione dal punto di vista della salute. Nel 2017 fu ricoverato per oltre due mesi al Policlinico Gemelli di Roma dopo aver accusato un’ischemia cerebrale. Questa era dovuta a un problema cerebrovascolare che per un giorno l’ha obbligato al coma farmacologico. Decisivo è stato l’intervento della sua ex moglie Rita Rusic, ora all’interno della casa del Grande Fratello, che gli è stata davvero molto vicino.

A settembre Cecchi Gori è stato costretto a un nuovo intervento chirurgico, stavolta d’urgenza. Ricoverato è stato operato per un’appendicite acuta con peritonite localizzata. È rimasto poi alcuni giorni in terapia intensiva dopo aver accusato dei problemi di respirazione. Oggi però Vittorio sta, per fortuna, nuovamente bene e ha raggiunto un equilibrio dopo aver vissuto un altro momento di grande paura. Da questi due brutti episodi è però rinato un forte legame, anche se non l’amore, proprio con la Rusic.

© RIPRODUZIONE RISERVATA