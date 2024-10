Qual è la malattia che ha colpito Celine Blue, la figlia di Sophie Codegoni: cosa sono le convulsioni febbrili

Sophie Codegoni ha vissuto dei momenti di grande terrore nei giorni scorsi a causa della malattia della figlia Celine Blue. La bambina è stata colpita da convulsioni febbrili che, come svela il portale msdmanuals, si verificano in circa il 2-5% dei bambini dai 6 mesi ai 5 anni di età, ma soprattutto tra i 12 mesi e i 18 mesi di età. Le convulsioni febbrili, in particolare, sono diagnosticate nei bambini dell’età suddetta, “che hanno una febbre > 38° C che non è causata da un’infezione del sistema nervoso centrale e che non hanno avuto precedenti convulsioni afebbrili.”

Valeria Pasciuti, mamma Sophie Codegoni/ Alla figlia: "sei una mamma speciale e Celine ne sarà orgogliosa"

Nel particolare, le convulsioni febbrili possono capitare durante infezioni batteriche o virali “che non interessano il sistema nervoso centrale”, si legge sul portale. Che ha aggiunto: “A volte si verificano dopo certi vaccini quali quelli contro morbillo, parotite e rosolia.” È stato un grande spavento per Sophie Codegoni e per il papà di Celine Blue, Alessandro Basciano, poi rientrato quando la bambina si è ripresa perfettamente. È stata proprio l’ex tronista di Uomini e Donne a spiegare com’è andata: “Ha avuto delle convulsioni febbrili, io non ne avevo mai sentito parlare quindi ci siamo spaventati, ma nulla di grave, ora sta benissimo.”