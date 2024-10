E’ davvero finita tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni? L’amore, nato nella casa del Grande Fratello Vip, è stato a lungo criticato, ma alla fine Sophie e Alessandro hanno dimostrato il contrario. Dalla loro unione, infatti, è nato anche il regalo più bello che la vita può donare: un figlio. Nonostante la nascita della piccola Celine, la figlia tanto desiderata da Sophie Codegoni all’improvviso sono cominciate a trapelare indiscrezioni sulla fine della loro relazione. Indiscrezioni legate a presunti tradimenti del dj con la sua ex fidanzata che sono stati confermati anche dalla ex tronista di Uomini e Donne in una lunga intervista verità a Verissimo.

“Alessandro Basciano? Ho le prove del suo tradimento“, ha detto Sophie Codegoni ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Non solo, la Codegoni ha anche svelato di avere delle prove fotografiche del tradimento, con la coppia beccata prima in hotel e poi in macchina: “la cosa che mi fa più male è che in quei tre giorni a lui non sia mai venuto in mente che stesse sbagliando” ha detto Sophie mentre inviava le foto della figlia all’ormai compagno di vita.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono tornati insieme?

La fine della storia d’amore tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni ha tenuto banco per molto tempo dopo l’avventura al Grande Fratello che aveva sancito l’inizio della loro relazione Le parole della ex tronista di Uomini e Donne sono arrivate come un fulmine a ciel sereno nella vita dell’ex compagno che poco dopo ha deciso di replicare sempre negli studi di Verissimo raccontando la sua verità. “Sono stato a Ibiza per lavoro, sta per uscire una foto con una ragazza nella lounge” ha detto Alessandro Basciano anticipando l’uscita degli scatti e ricostruendo i fatti andati in scena.

Il dj-influencer è scoppiato in lacrime a Verissimo di Silvia Toffanin confessando di voler tornare con Sophie Codegoni ammettendo di averle detto delle bugie, minando la fiducia della compagna: “La situazione poteva sembrare ambigua, anche se non era successo nulla” lanciano poi accuse alla famiglia di Sophie. “Abbiamo avuto attorno solo persone che ci hanno incentivato a lasciarci” – ha detto Basciano citando anche la madre di Sophie Codegoni che non vedeva di buon occhio la relazione tra i due ex compagni del Grande Fratello.