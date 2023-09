Malattia Cesara Buonamici: “Ho avuto un tumore al seno”/ “Mi sono salvata grazie alla prevenzione”

Cesara Buonamici, ospite a Verissimo insieme ad Alfonso Signorini in vista dell’inizio della nuova edizione del Grande Fratello in cui sarà opinionista, ha parlato di un momento difficile vissuto di recente a causa di una malattia. “Ho avuto un tumore al seno, per fortuna è stato preso in tempo. Mi sono dovuta sottoporre ad un intervento e dopo alle cure necessarie”, ha raccontato nel salotto di Silvia Toffanin.

È proprio per questo motivo che la conduttrice del TG5 ha voluto ringraziare i medici che le sono stati vicini in questo percorso. “Sulla mia strada ho incontrato tante persone straordinarie. Il percorso di cure è stato fatto rapidamente ed è andato tutto bene, adesso è passato. Quando però vedi quanta sofferenza c’è in questo mondo, capisci che devi essere vicina a chi lotta per questa causa. Io mi sono salvata con la prevenzione, facendo dei controlli ravvicinati che hanno dato dei risultati capaci di cambiarmi la vita”, ha ammesso.

Cesara Buonamici e la malattia: “Ho avuto un tumore al seno”. L’affetto dei colleghi

Cesara Buonamici ha raccontato anche di avere avuto il massimo sostegno anche da parte dei suoi colleghi durante la lotta contro la malattia. Le altre conduttrici del TG5 le hanno inviato proprio un video-messaggio per sostenerla in vista dell’inizio di questa nuova avventura dal punto di vista professionale, che porterà avanti in concomitanza con il suo ruolo tradizionale. “Ringrazio l’azienda che mi ha permesso di unire le due cose e i miei colleghi a cui voglio un gran bene. Siamo una bella squadra. Tutti sono molto solidali”, ha concluso.

