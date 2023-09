Alfonso Signorini: “Grande Fratello torna alla normalità”/ “Basta volgarità e aggressività”

Alfonso Signorini, ospite a Verissimo insieme a Cesara Buonamici, ha presentato la nuova edizione del Grande Fratello, che inizierà lunedì 11 settembre. Il cambio di passo rispetto allo scorso anno sarà netto, sia per volontà del conduttore sia per quella di Mediaset stessa. “La nostra missione è riportare la normalità in televisione, come era ai vecchi tempi”, ha rivelato.

Non ci saranno dunque concorrenti alla ricerca della telecamera all’interno del cast, che non è stato ancora svelato. “Le persone normali sono al centro del progetto, sono quasi tutte persone che lavorano e torneranno alla loro vita di sempre. Soltanto in due vorrebbero tentare una carriera nel mondo dello spettacolo. In generale però non vivono con lo smartphone in mano. C’è un macellaio di 23 anni che non ha neanche Instagram. La loro quotidianità è reale e fatta di dialoghi con altre persone, non è dietro uno schermo”, ha raccontato ancora il conduttore del reality show. In totale saranno ventiquattro i partecipanti, di cui soltanto pochi Vip. “Sarà curioso vedere come le persone comuni interagiranno con quelle note”.

Alfonso Signorini, nel parlare di quella che sarà la nuova edizione del Grande Fratello, ha ripercorso quello che è stato l’incidente di percorso dello scorso anno. “Le critiche ricevute sono state fondate. Abbiamo sbagliato il cast. Mi ero innamorato di persone che mi hanno profondamente deluso. Io ho vissuto un vero e proprio disagio durante le puntate. Io stesso cambiavo canale quando c’era il daytime e l’ho detto in diretta. Inizialmente ero tacciato di essere una maestrina, ma anche l’azienda ha poi espresso le sue perplessità su ciò che stava accadendo. È lì che ho tirato un sospiro di sollievo”, ha ammesso.

E conclude: “La scorsa edizione si è dato troppo spazio alla volgarità espressiva e comportamentale, così come all’aggressività e alla rivalità. Non è stata colpa solo dei concorrenti, ma anche nostra che l’abbiamo promossa. Io mi sono scusato e continuo a farlo, perché ci metto la faccia. Era necessario prendere le distanze da questo. Da qui il ritorno alla normalità”.











