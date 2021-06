Malattia di Ivan Cottini: la Sclerosi multipla/ Sintomi e cure: la lotta del ballerino

Qual’è la malattia di Ivan Cottini?

La sclerosi multipla è la malattia contro cui combatte Ivan Cottini che oggi, domenica 27 giugno, è tra gli ospiti dell’ultima puntata della stagione di Domenica In. La storia di Ivan Cottini è nota a tutti. Dopo aver lavorato per anni come fotomodello, nel 2013, la vita di Ivan Cottini cambia per sempre con la diagnosi della malattia. Nel 2013 sono arrivati i primi disturbi della sclerosi multipla ovvero diplopia seguita da gravi difficoltà a deglutire, masticare e parlare. La sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa infiammatoria che colpisce il sistema nervoso centrale e che tende a peggiorare con il tempo. A causa della malattia, la mielina che è una sostanza che riveste le fibre nervose, va incontro ad una degenerazione. Per la sclerosi multipla non esistono cure in grado di fermare, ma solo cure sperimentali che possono rallentare la malattia.

Sclerosi multipla: cure sperimentali

Sono tanti gli studi e le ricerche sulla sclerosi multipla, ma nonostante tutto, non esistono cure certe, ma solo cure sperimentali come quella che cura lo stesso Ivan Cottini. “La cura sperimentale che seguo prevede l’assunzione quotidiana di 14 medicine e moltissima fisioterapia per rallentare quanto più possibile il decorso invalidante. Lotto ogni giorno per fermare la progressiva perdita di autonomia, per non lasciarmi vincere dalle difficoltà e per trasmettere un messaggio importante a chi vive situazioni complicat”, ha raccontato Ivan Cottini al portale AISM offrendo la propria testimonianza infodendodo forza e coraggio a chi, ogni giorno, si ritrova a combattere contro la malattia. Secondo quanto fa sapere AISM, infatti, ogni 3 ore un giovane tra i 20 e i 40 anni scopre di essere malato della patologia di cui soffre Ivan Cottini

