Nelle scorse ore il cantante Drupi ha rilasciato un’interessante intervista ospite a Rai Radio2 negli Studi di 5 in condotta con Serena Bortone e Francesco Cundari e tra aneddoti divertenti, retroscena sulla sua carriera e sulla sua vita privata ha rivelato anche di aver avuto dei brutti problemi di salute. Nel dettaglio, infatti, sulla malattia Drupi ha confessato: “Ho avuto un brutto problema al polmone ma ora sono guarito. Quando te lo dicono crolli ma poi scatta l’allegria e la speranza.”

E subito dopo ha spiegato meglio la sua malattia Drupi scendendo nel dettaglio: “Dopo la tua trasmissione (Oggi è un altro giorno condotto dalla Bortone, ndr) ho avuto un problema che per fortuna ho risolto. Un brutto problema al polmone ma l’ho guarito con le nuove tecnologie. Non ne voglio parlare perché la vita va avanti”. La diagnosi lo ha scoraggiato: “Ho avuto tanta paura, ma io sono abbastanza fatalista: sono convinto che quando il destino è scritto nel bene e nel male.” Drupi si è spaventato: “Fino a tre anni fa era un problema e ti davano un anno, un anno e mezzo forse.”

Ha affrontato la malattia Drupi con coraggio e determinazione ed adesso, per fortuna, è solo un brutto e lontano ricordo: “Io sono guarito, dopo tre-quattro mesi di cure era sparito il 40 per cento, poi un altro 20, ora è seccato e vado avanti a godermela, non lavorando. Ora sembra un sogno, una cosa che se n’è andata.” Aggiungendo infine di essersi voluto curare nella sua Pavia e non a Milano o Roma. L’artista oggi sarà ospite nel talk di Caterina Balivo La volta buona dove si racconterà in una lunga intervista parlando anche della brutta malattia che lo ha colpito.