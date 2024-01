MALATTIA ELEONORA GIORGI, MAMMA PAOLO CIAVARRO/ Lui a Verissimo: “Come sta? Certi giorni è difficile”

Eleonora Giorgi malattia, Paolo Ciavarro a Verissimo: “Certi giorni è più difficile”

Paolo Ciavarro ospite nella puntata di oggi di Verissimo ha parlato anche della malattia, del tumore al pancreas di Eleonora Giorgi, svelando come sta: “Mia mamma sta, è molto difficile. Alterna giornate in cui sta abbastanza bene e giornate in cui è più difficile però non ha mai perso quell’atteggiamento positivo e soprattutto non ha mai perso il suo sorriso e questo per me che sono suo figlio è veramente un grandissimo insegnamento. Ed io di questo io la ringrazio.”

Eleonora Giorgi "Sono alla terza chemio, ho un po' paura"/ "Nozze di Clizia e Paolo? Questo mio conquasso..."

Eleonora Giorgi continua a seguire la sua terapia per tentare di sconfiggere la malattia che l’ha colpita e si sta sottoponendo ai cicli di chemioterapia. L’attrice non ha perso il suo ottimismo ed il figlio Paolo Ciavarro oggi a Verissimo ha rivelato che per lui è un grande insegnamento. Alla fine dell’intervista, in cui insieme a Clizia Incorvaia ha rivelato la date del matrimonio, Silvia Toffanin ha ammesso: “Ti abbraccio fortissimo” (Agg di Liliana Morreale)

Eleonora Giorgi: “La prima chemio è stata dura, ma ce l’ho fatta!”/ “Oggi è il primo giorno che mi trucco…”

Eleonora Giorgi e la scoperta della malattia: tumore al pancreas

Eleonora Giorgi è la mamma di Paolo Ciavarro, ma anche un’attrice e personaggio televisivo di successo. Recentemente, proprio negli studi di Verissimo, l’attrice ha confessato di essersi ammalata di cancro. Una notizia choc che l’attrice ha scoperto per caso durante un controllo di routine: “Ero andata a fare una ecografia del seno, e a un certo punto ho tossito. L’ecografo mi ha chiesto, ‘cos’è questa tosse? Deve fare subito una tac’. Io sono un po’ maniaca su queste cose, mi controllo spesso. Ho fatto la tac e c’erano noduli, un’ombra interstiziale, pensavo il problema fosse ai polmoni e invece il medico mi dice pancreas”.

Eleonora Giorgi: "Devo fare la chemio. Mi opererò se andrà a buon fine"/ "Non ho alcun effetto collaterale…"

L’attrice ha rivelato che non sono state trovate metastasi, motivo per il quale è possibile operare. Dopo la scoperta ha iniziato i cicli di chemioterapia condividendo questi momenti di grande difficoltà anche con i suo fan. “È stata dura, ma ho tenuto duro e ce l’ho fatta” – ha scritto dopo la prima chemio. Pochi giorni fa, dopo aver fatto gli auguri ai suoi follower su Instagram, ha rivelato di essere alla terza chemio, di essere sì spaventata ma mai pronta ad arrendersi. Al momento tutto procede e, sempre attraverso i social, si mostra forte e determinata.

Eleonora Giorgi, come sta?

Dopo la scoperta del tumore al pancreas, Eleonora Giorgi ha iniziato la sua lotta contro la malattia. Sui social ha rassicurato i fan scrivendo: “Rido e scherzo un pochino, nell’illusione che la vita sia ancora quella di prima” – precisando – “comincia il cammino che condividerò con decine di migliaia di persone: la chemio, l’operazione, poi il ritorno. Lo voglio vivere in vostra compagnia”. Un cammino difficile, ma che l’attrice sta affrontando con grandissima forza e coraggio perchè “non bisogna vergognarci della malattia”.

Proprio ai fan dedica una serie di messaggi pubblicati sui suoi profili social: “Sarà molto forte, ma voglio farvi ridere perché queste ottime flebo che ho fatto tutti i giorni di supporto alla chemio sono, in realtà, dei contenuti che vengono utilizzati dai medici estetici per delle cure di bellezza. Quindi è paradossale perché mi è venuta di colpo una pelle che sta bene”. Infine precisa: “Ho paura ma sono felice perché sono davvero sostenuta e amata”.











