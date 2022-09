Malattia Gianluca Gazzoli: aritmie cardiache/ “Aspettato tanti anni per parlarne..”

Malattia Gianluca Gazzoli e la paura per le aritmie cardiache

Forse non tutti sanno che il conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli ha avuto seri problemi al cuore, in passato, quando era solo un ragazzo di quindici anni. Per colpa di insidiosissime aritmie cardiache, Gianluca aveva dovuto convivere con gravi disagi e fare i conti con preoccupazioni serie e costanti. Per questo motivo il famoso speaker, all’epoca ancora teenager, fu costretto a rivolgersi a degli specialisti per farsi impiantare nel petto un defibrillatore grazie al quale il cuore potesse tornare a battere al ritmo giusto, in caso di emergenza.

Per quasi vent’anni della sua vita, tuttavia, Gianluca Gazzoli non ha mai parlato della malattia, probabilmente per riservatezza e per pudore, ma poi ad un certo punto del suo percorso ha sentito l’esigenza di condividere col pubblico il suo vissuto.

Gianluca Gazzoli: “Aspettato tanti anni per parlare della malattia, ecco perché….”

“Ho aspettato diciassette anni per parlarne per una mia forma di pudore. Quando ero più piccolo non volevo far vedere agli altri la mia debolezza né volevo sentirmi diverso. Non volevo mostrare a nessuno questa cosa e non dare spiegazioni”, ha spiegato Gianluca sulle pagine de ilfattoquotidiano.it, in occasione di un’intervista di qualche tempo fa.

“Poi – ha continuato Gazzoli – crescendo anche per il tipo di percorso che ho voluto fare nel mondo dell’intrattenimento non volevo che si pensassi che volessi utilizzare questa storia per ottenere compassione dagli altri e sentirmi ‘speciale’ “. Tuttavia, aprendosi a persone a lui vicine, in seguito, Gianluca ha compreso l’importanza di condividere con il mondo la sua personale esperienza e in qualche modo fungere da esempio per gli altri: “Sì perché ho capito che potevo dirlo e condividere la mia esperienza di vita”.

