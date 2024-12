Sono trascorsi due anni da quell’annuncio che scosse non solo il mondo della musica e gli appassionati, ma tutti coloro che apprezzano le meravigliose sfumature dell’arte e dei suoi interpreti: Giovanni Allevi raccontava per la prima volta della malattia, una battaglia estenuante contro il tumore che non ha alcuna intenzione di perdere, anzi. In diverse occasioni il musicista ha sottolineato le difficoltà, le sofferenze, menzionando al contempo la sua voglia di vivere e lottare.

Nada Bernardo, chi è la moglie di Giovanni Allevi: i figli Giorgio e Leonardo/ “Sono il mio rifugio…”

Giovanni Allevi è affetto da mieloma multiplo; una malattia che inevitabilmente ha messo un freno alla sua voglia di musica e alle attività strettamente connesse ai concerti ed esibizioni in pubblico. Con la propria forza, le cure e l’amore dei sei affetti si sta facendo largo. La domanda che aleggia nella mente degli appassionati non può che essere: come sta Giovanni Allevi? Lui stesso, alcuni giorni fa, ha provato a rispondere con un toccante messaggio sui social.

Giovanni Allevi, ritorno al Petruzzelli dopo 2 anni/ Ave Maria a sorpresa per una coppia prima delle nozze

Giovanni Allevi, il messaggio social che fan ben sperare per la lotta contro la malattia

“Ci sono zero gradi questa mattina a Milano eppure io cammino… Non voglio darla vinta al dolore, per ora siamo pari! Intanto nella mente dirigo il mio concerto per violoncello che sta vedendo la luce”. Questa la didascalia di Giovanni Allevi scelta per una foto pubblicata sui social; parole che rimandano al calvario della malattia ma che soprattutto fanno ben sperare per il suo percorso di guarigione. “…Anche se le cose non vanno per il verso giusto dobbiamo aprirci allo splendore della vita”.