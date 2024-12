La magia della musica incontra la suggestiva armonia dell’atmosfera natalizia; questa sera – 24 dicembre 2024 – la diretta de Le Note del Natale – Speciale Giubileo su Rai Uno porterà da Piazza San Pietro alle case degli italiani un carico di emozioni veicolate da voci incredibili per rendere questa giornata di festa ancora più ricca di emozioni. Padrona di casa Eleonora Daniele che avrà l’onere e l’onore di raccontare la serata di Natale e di annunciare gli innumerevoli ospiti che andranno ad allietare la diretta che seguirà il consueto appuntamento con la messa della Vigilia.

Diretta Le Note del Natale – Speciale Giubileo: tutti gli ospiti dell’evento condotto da Eleonora Daniele su Rai Uno

Come anticipato, non sarà una serata qualunque; la diretta Le Note del Natale – Speciale Giubileo – 24 dicembre 2024, Rai Uno – sarà condita da ospiti eccezionali appartenenti al mondo della musica e non solo. Lo show condotto da Eleonora Daniele direttamente dal palco allestito a Piazza San Pietro accoglierà volti del calibro di Andrea Bocelli – reduce dalla celebrazione della sua carriera trentennale – Giovanni Allevi, Claudio Baglioni e tanti altri. Ma non solo canzoni; la scena sarà presto tutta per Roberto Bolle e delle sue magistrali esecuzioni.

Stando alle anticipazioni, la diretta Le Note del Natale – Speciale Giubileo ci porterà nell’atmosfera di questo giorno di festa anche attraverso la sacralità della ricorrenza. Il tutto grazie all’intervento del Cardinale Mauro Gambetti, seguito da Padre Ibrahim Faltas. Insieme veicoleranno l’universalità della giornata di Natale e tutto ciò che concerne, tra quotidiano e sacro, il senso intrinseco della ricorrenza. Non resta dunque che sintonizzarsi questa sera – 24 dicembre 2024 – su Rai Uno per godere della bellezza artistica che divamperà dal palco di Piazza San Pietro grazie alla diretta Le Note del Natale – Speciale Giubileo ed a tutti gli ospiti previsti per l’evento.