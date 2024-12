A prescindere da quello che può essere la soggettività del gusto, non c’è alcun dubbio nel dichiarare eccelsa l’arte di Giovanni Allevi e il suo ruolo di prim’ordine nel mondo della musica. Maestro indiscusso, musicista polivalente e soprattutto compositore; negli ultimi anni la malattia ha posto un freno alla sua attività professionale ma di certo avrà potuto giovare di un sostegno – oltre che medico – scandito da un amore viscerale: quello di sua moglie Nada Bernardo e dei figli, Giorgio e Leonardo.

Ma chi è Nada Bernardo, moglie di Giovanni Allevi? A dispetto della notorietà del musicista e compositore, letteralmente mondiale, lei ha scelto la privacy e la discrezione. Non si hanno infatti particolari notizie in riferimento alla quotidianità e attività professionale, così come per la vita di coppia. E’ certo però che parliamo di un grande amore che dura da vent’anni e che è ben rappresentato da alcune parole pronunciate in merito da Giovanni Allevi: “La famiglia è il mio rifugio, la mia Itaca”.

Come anticipato, Giovanni Allevi e sua moglie Nada Bernardo hanno ampliato la famiglia con la nascita di ben due figli: Giorgio e Leonardo. Entrambi ancora piccoli ma bacino inesauribile d’amore per il musicista che in passato – come riporta Fanpage – ha confessato il senso di malinconia nei suoi numerosi viaggi per motivi professionali. “Spesso sono lontano per lavoro e mi accompagna durante la tournée un senso sottile di colpa che tutti i papà condividono. Il minimo che possa fare è dedicare loro alcune mie composizioni e soprattutto cercare di vivere più intensamente possibile il momento in cui sono insieme ai miei figli…”. Il musicista ha anche aggiunto: “Voglio lasciarli liberi; noi abbiamo il dovere di porre avanti a loro una tavolozza di colori più ampia possibile, lo spettro maggiore di possibilità in termini di gioco, sperimentazioni… Poi saranno loro a scegliere la strada da intraprendere”.