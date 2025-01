Compagno di Giovanni Ciacci, chi è? Lontano dal gossip ma c’è chi vocifera: è single

È pronto a tornare in tv ospite dell’amica Caterina Balivo e chissà che magari non si sbilancia sulla su vita privata e sentimentale rompendo il muro di silenzio e riservatezza che dà sempre lo contraddistingua. Infatti ad oggi non solo non si sa chi è il compagno di Giovanni Ciacci ma neanche se lo stilista e personaggio televisivo sia fidanzato. L’ultima indiscrezioni sulla vita sentimentale di Ciacci risale al 2022 quando poco prima del suo ingresso al Grande Fratello il magazine Chi lo aveva beccato in dolce compagnia.

In quell’occasione il magazine lo aveva beccato alle Terme di Bormio con un uomo di cui però non aveva fornito nessuna informazione ne sul nome o sull’età o altro. La didascalia sosteneva solo che prima di affrontare il reality lo stilista si ricaricava rilassandosi alle terme e con l’amore. Ad oggi, spulciando il profilo Instagram di Giovanni Ciacci (in cui tra l’altro non sempre essere molto attivo) non si può escludere che sia single dunque non ci sarebbe nessun compagno di Giovanni Ciacci al momento.

Giovanni Ciacci e la relazione con l’ex fidanzato Damiano Alotta: “Ecco perché è finita”

Tra le storie più durature, il fidanzato di Giovanni Ciacci più noto è Damiano Alotta, a sua volta ex dello stilista Stefano Gabbana. Giovanni e Damiano sono stati insieme dal 2017 al 2019 e sono apparsi sempre molto affiatati, complici e innamorati. Tuttavia la loro relazione arrivò al capolinea e ad annunciarlo era stato lo stesso Ciacci con un messaggio sui social in cui sosteneva che i due si erano lasciati perché avevano stili e modi di vita completamente diversi. In seguito all’ ex concorrente sono stati attribuiti diversi flirt, uno con un ragazzo di nome Luca e con il fratello delle sorelle Selassiè Christian, ma Ciacci ha smentito sempre tutto rivelando che il ragazzo fosse molto timido e introverso e soprattutto etero.