Malattia Giuliana De Sio: “Ho avuto una cosa grave, un’embolia polmonare”/ “Stavo per morire”

Giuliana De Sio malattia, la confessione dopo la paura: “Ho avuto un’embolia polmonare”

Monica Setta anche nella puntata di oggi avrà un ricco parterre di ospiti nel suo talk in seconda serata Storie di Donne al Bivio. E tra le tre protagoniste ci sarà anche Giuliana De Sio che concederà una lunga intervista alla padrona di casa in cui si sbilancerà tra vita professionale e vita privata. In pochi sanno, tuttavia, che alcuni anni fa l’attrice ha rischiato di morire a seguito di una malattia, o più precisamente, a causa di una grave embolia polmonare.

Giuliana De Sio spiazza: "Giulio Andreotti mi corteggiava"/ "Piaccio a donne note ma preferisco i maschi"

Della sua malattia Giuliana De Sio ha parlato per la prima volta un paio d’anni fa ospite nel salotto di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno. L’attrice partenopea ha confessato che durante uno dei suoi spettacoli teatrali è stata vittima di un grave malore che ha reso necessario il ricovero d’urgenza in ospedale. Su quel dramma ha raccontato: “Fu una cosa grave, ho avuto una trombosi, un’embolia polmonare, una cosa di cui si muore invece io non sono morta. Mi ritengo una sopravvissuta. Ho avuto la sensazione di star per morire il corpo mi ha dato questa informazione perché il corpo dà informazioni.”

Giuliana De Sio, chi è la sorella di Teresa De Sio/ "Da giovani un rapporto conflittuale, ora siamo complici"

Malattia Giuliana De Sio: “Quando mi sono ripresa il dottore…”

Sempre durante la chiacchierata con Serena Bortone, Giuliana De Sio sulla sua malattia e sull’embolia polmonare ha confessato di aver vissuto un vero e proprio dramma: “Ho avuto panico ma nel momento in cui l’ho provato forse mi hanno fatto dormire… non mi ricordo più niente.” Dopo il ricovero e l’operazione, tuttavia, per fortuna tutto è andato per il meglio ed una volta essersi svegliata c’è stato un divertente ed allo stesso tempo toccante scambio di battute con il medico: “Quando mi sono ripresa, c’era questo dottore a cui mi sono poi affezionata che mi ha detto ‘Ci andiamo a fare una partita a tennis?’ Alla vita ci torni con naturalezza, per un vivente è più naturale vivere che morire.” Sono passati anni da quel drammatico episodio ed oggi Giuliana De Sio si è completamente ripresa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA