Malattia Kate Middleton, che sta? “Giorni buoni e brutti”/ Dall’annuncio del tumore al ritorno in pubblico

Kate Middleton malattia, prima uscita in pubblico dopo l’annuncio del tumore

Oggi si svolgerà la celebre parata del Trooping the colour 2024, Sfilata della Bandiera in cui si omaggia l’esercito e la Royal Family che sfilano per le strade di Londra mentre infine il Sovrano insieme ai membri della sua famiglia saluta tutti dal celebre balcone di Bucking Palance. Particolare preoccupazione, però, destava la salute di Kate Middleton, la principessa e moglie dell’Erede al trono William è malata di cancro e da mesi ha deciso di non apparire in pubblico per dedicarsi alla cure necessarie.

La malattia di Kate Middleton è abbastanza serie e importante ma per fortuna la principessa, complice anche la giovane età, sta reagendo bene alla chemioterapia. Lei stessa, infatti, nelle scorse ore sui profili social ufficiali della Royal Couple ha annunciato di stare meglio e di non vedere l’ora di essere presente al Trooping the colour 2024: “Sto imparando ad essere paziente. soprattutto con l’incertezza. Prendere ogni giorno come viene, asoltare il mio corpo e concedermi il tempo necessario per guarire” E subito dopo ha voluto ringraziare tutti coloro da qualsiasi parte del mondo le hanno mandato dei messaggi di affetto, vicinanza e supporto.

Come sta Kate Middleton? Continuano le cure contro la malattia ma sarà presente al Trooping the colour 2024

Sul finire del 2023 le apparizioni pubbliche di Kate Middleton si sono fatte sempre più rare e la sua assenza ha iniziato a dare adito a pettegolezzi sul suo stato di salute, pettegolezzi che si sono ingigantiti quando a gennaio la Principessa del Galles ha annunciato di doversi sottoporre ad un’operazione all’addome. Sono iniziate a circolare molte speculazioni sul suo conto e dopo il caos su una foto di famiglia ritoccata, Kate Middleton ha annunciato la sua malattia. Con un video sui social ha spiegato di aver un tumore e di doversi sottoporre a tutte le cure necessarie.

Da allora non è più apparsa in pubblico, tranne qualche fugace paparazzata, ed ha sempre rinviato il suo come back e fino a pochi giorni fa continuavano le speculazioni sul suo conto “Kate Middleton potrebbe non tornare mai più a svolgere i suoi doveri reali, almeno non come fatto fino ad oggi”, riportavano fonti vicine ai Windsor al Daily Beast. Ed invece adesso c’è una bella notizia nonostante la malattia, Kate Middleton parteciperà al Trooping the colour, sarà un modo per mettere a tacere i pettegolezzi e le speculazioni sul suo conto.











