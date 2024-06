Trooping The Colour 2024, chi ci sarà con Re Carlo III: annuncio di Kate Middleton/ Harry e Meghan assenti

Chi ci sarà al Trooping the colour 2024 al balcone con Re Carlo III, prima uscita pubblica per Kate Middleton dopo l’annuncio della malattia

Oggi, 15 giugno 2024, si svolgerà la tradizionale Sfilata della Bandiera, evento molto sentito in tutto il Regno Unito in cui si omaggia la Royal Family con una sontuosa e molto scenografica parata mirale. L’evento si svolgerà dalle 10.00 alle 13.00 circa ora locale (in Italia dalle 11.00 alle 14.00 avendo un fuso orario di circa un’ora) E mai come quest’anno c’è molta attesa per sapere chi ci sarà al Trooping the colour 2024 visti i recenti gravi problemi di salute sia di Re Carlo III che di Kate Middleton, la lista dei presenti in questa edizione, infatti, è stata resa nota con molto ritardo rispetto agli anni precedenti e confermata solo poche ore fa.

Sicuramente sarà presente al Tropping the colour 2024 Re Carlo III anche se non sarà il sella al cavallo come vuole la tradizione ma seguirà in carrozza con al fianco Camilla. E poche ore fa, inoltre, è stata annunciato che ci sarà anche Kate Middleton, attualmente è alle prese con delle intense cure contro il cancro e ormai da mesi ha deciso di allontanarsi dai riflettori. La principessa di Galles e consorte dell’Erede al trono William ha rotto il silenzio nelle scorse ore: “Non vedo l’ora di partecipare alla parata con la mia famiglia” scrive la principessa del Galles, che auspica anche di riuscire a prender parte ad alcuni impegni pubblici durante l’estate, pur sapendo “di non essere ancora fuori pericolo.” Per lei si tratta della prima uscita pubblica dopo i mesi di assenza e l’annuncio della malattia.

Dopo la tradizione sfilata del Trooping the colour 2024, la Royal Family, i rappresentanti di casa Windsor saluteranno la folla ed assisteranno ai voli della RAF dal celebre balcone di Buckingham Palace e chi ci sarà al fianco di Re Carlo III? Il Sovrano sarà al centro affiancato dalla moglie Camilla e dal figlio, il Principe William, erede al trono. Quest’ultimo sarà affiancato dalla Principessa Kate e, quasi certamente anche se non sono stati annunciati, dai figlio George, Charlotte e Luis. E poi ancora presenti anche la Principessa Anna ed il principe Edoardo. Grandi assenti anche quest’anno Harry e Meghan ormai fuori dagli impegni istituzionali della Famiglia Reale, ed il principe Andrea, fratello del Re. Il principe è stato allontanato ed escluso dagli impegni istituzionale dei Windsor a causa della scandalo Epstein che lo vede coinvolto.











