Trooping The Colour 2024, cos’è e significato: perché Re Carlo III si festeggia a giugno/ Tutto sulla parata

Cos’è il Trooping the colour 2024: traduzione e significato di uno degli eventi più importanti della Famiglia Reale inglese

Mai come quest’anno c’è grandissima attesa per la tradizionale Sfilata della bandiera, uno dei eventi più importanti per Famiglia Reale del Regno Unito. Cos’è il Trooping the colour 2024? Si può tradurre come la Sfilata della bandiera ed una parata in cui i reggimenti del Commonwealth e del British Army sfilano per le strade di Londra per rendere omaggio alla Regina o, come da due anni a questa parte dopo la morte della Regina Elisabetta, al Re Carlo III. Interessante è anche l’origine del nome ed il suo significato simbolico, è chiamata così perché un tempo sui campi di battaglia le bandiere dei fanti durante il combattimento avevano lo scopo di essere un punto di raccolta per i soldati.

Come si svolge il Troopin the colour 2024? Si tratta di un evento ricco di significati simbolici. I reggimenti del Commonwealth e del British Army rendono omaggio a Re Carlo III sfilando per le vie di Londra mentre la folla segue la parata da dietro le transenne. Solitamente in Sovrano in carica presiede la sfilata a cavallo in qualità di colonnello in carica e indossando l’uniforme del reggimento delle guardie, mentre gli altri membri della Famiglia Reale seguono il percorso in carrozza. Tuttavia, a causa dei suoi noti problemi di salute, quest’anno Re Carlo III non sarà in sella al suo cavallo ma in carrozza accanto alla moglie Camilla.

Perché il Trooping the colour 2024 si svolge a giugno: Re Carlo III è nato a novembre ma ‘festeggia’ a giugno

Come da tradizione anche quest’anno il Trooping the colour 2024 si festeggia a giugno, perché? Il motivo è presto detto, a scegliere il secondo sabato di giugno è stato Re Edoardo VII nel 1901 per via del clima più favorevole. Il sovrano ha stabilito, inoltre, che il compleanno del sovrano si celebrasse a giugno facendo coincidere la Sfilata della bandiera con il (King’s Birthday Parade o Queen’s Birthday Parade). E per questo che Re Carlo III pur essendo nato il 14 novembre festeggia il suo compleanno anche a giugno. Dal 1979 a oggi, invece, si tiene generalmente tra l’11 e il 17 del mese, tranne in caso di periodi di lutto o altri grandi avvenimenti, come nel 2022, quando si è celebrato il Giubileo di platino di Elisabetta II. La parata viene trasmessa in diretta dalla BBC ma è possibile assistervi comprando i biglietti con posti a sedere.











