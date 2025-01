Malattia Nancy Brilli: la convivenza con l’endometriosi

Nancy Brilli si racconta nel salotto di Caterina Balivo, nella puntata de La volta buona in onda oggi, lunedì 6 gennaio 2025, partendo dalla morte della mamma avvenuta quando aveva solo 10 anni. Di quel periodo, l’attrice non ricorda assolutamente nulla nonostante abbia tentato più volte di recuperare i ricordi attraverso l’ipnosi e la terapia. Rimasta orfana di mamma quando era una bambina, Nancy Brilli ha sempre desiderato diventare mamma e quando è arrivato il figlio Francesco ha realizzato un sogno anche averlo non è stato semplice.

“Lo volevo tantissimo e quando, dopo tanti anni di endometriosi, dopo la sesta operazione, lessi sulla cartella clinica che non potevo averne, proprio sterile, è stato bellissimo. Mi rendo conto di essere molto fortunata perché chi ha questa malattia al quarto stadio come ce l’avevo io non può avere figli. Evidentemente era scritto nel destino”, spiega l’attrice.

Nancy Brilli e l’amore per il figlio Francesco

Francesco, frutto dell’amore tra Nancy Brilli e Luca Manfredi, è il grande amore dell’attrice. “Francesco è un ragazzo maturo, intelligente, molto protettivo nei miei confronti e, forse anche troppo”, racconta l’attrice che, poi, parlando d’amore, non si sbottona anche se ammette che c’è una persona nella sua vita.

“C’è una persona che mi piace, ma vedremo”, dice l’attrice che racconta il suo nuovo impegno teatrale nello spettacolo L’ebreo in cui interpreta una donna cattiva. “Francesco verrà a vederti?”, chiede la Balivo. “Sicuramente”, conclude l’attrice che ha un rapporto meraviglioso con il figlio. In studio, poi il direttore Vincenzo Bocciarelli che annuncia in diretta di aver perso il padre da poche ore a cui dedica il successo che sta ottenendo a teatro.

