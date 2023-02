Malattia Nancy Brilli: tumore dell’ovaio ed endometriosi/ “Ben otto interventi…”

Nancy Brilli e la lotta contro la malattia

Nancy Brilli è una donna forte e coraggiosa che non perde mai il sorriso e la voglia di vivere nonostante la vita l’abbia messa a dura prova più volte. L’attrice ha dovuto fare i conti con la malattia: oltre all’endometriosi, la Brilli ha dovuto combattere anche contro un tumore dell’ovaio. Un momento delicato per l’attrice che, a causa delle malattie, ha dovuto subire diverse operazioni. Sono otto le operazioni subite dall’attrice che, poi, a causa del tumore, ha anche subito l’asportazione di un ovaio e una tuba.

L’attrice è stata anche operata diverse volte anche all’addome “ricucito dopo ben otto interventi dell’apparato riproduttivo, conseguentemente al tumore all’ovaio, all’asportazione dell’utero, dell’altro ovaio e delle tube per un’infiammazione in corso dipendente dalla patologia della prima, e per finire un’operazione al seno”.

Nancy Brilli e la maternità

Nancy Brilli non avrebbe mai immaginato di poter diventare mamma, ma quel sogno si è realizzato quando è nato Francesco, frutto del suo amore, oggi finito, con Luca Manfredi. Una maternità desiderata fortemente dall’addome dopo le tante battaglie affrontate a causa della malattia.

“Sulla mia cartella clinica c’è scritto sterile, ma ho avuto un figlio, il mio miracolo” ha avuto modo di dire Nancy Brilli durante una partecipazione a una puntata del “Maurizio Costanzo Show”. La nascita di Francesco, dunque, è stato il regalo più bello e più grande per l’attrice che oggi si dedica totalmente al figlio.

