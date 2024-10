Nancy Brilli è single o fidanzata? Il quesito alimenta la curiosità dei fan e accende il gossip, specialmente dopo alcune dichiarazioni dell’attrice che sembrava aver aperto la strada ad un nuovo fidanzato. Ad oggi non è chiaro se la showgirl sia impegnata o meno, di sicuro ha mantenuto rapporti cordiali con alcuni dei suoi ex compagni, che l’hanno ‘aiutata’ a guardare avanti. ” Con Roy De Vita siamo tornati a sentirci”, ha confessato qualche tempo fa a Storie di Donne al Bivio. “E’ stato affettuoso nei miei confronti ricordando il nostro passato e poi ho rilasciato i rapporti col papà di mio figlio Francesco, Luca Manfredi, dopo anni di freddo”, le parole di Nancy Brilli.

Chi sono i genitori di Nancy Brilli/ "Ho perso mia madre quando ero piccola. Mio padre c'era ma..."

Dialogando coi suoi ex compagni, in qualche modo, Nancy è riuscita a chiudere un cerchio che forse ad aprirne un altro. “Avevo deciso di chiudere con gli uomini, per tanto sono rimasta da sola senza sentire l’esigenza di nessuno al mio fianco ma qualcosa adesso è cambiato”, ha confidato.

Nancy Brilli, chi è il fidanzato? Mistero sulla vita privata ma…

Dunque, chi è il fidanzato di Nancy Brilli? Non è chiaro se l’attrice sia fidanzata, ma in quest’ultimo periodo il suo cuore è tornato a battere per un compagno misterioso. “Qualcosa bolle in pentola ma ne parlerò quando sono sicura”, aveva preannunciato l’attrice. Poi un periodo di silenzio non ancora interrotto, con il gossip che impazza.

Francesco Manfredi, chi è il figlio Nancy Brilli/ "Non vuole seguire mestiere di famiglia. Basta sia felice"

Chissà se dopo la storia d’amore con Roy De Vita ci sarà spazio per un nuovo compagno nella sua vita, di certo i fan sperano che Nancy possa tornare a sorridere anche in amore. “Risentire i due uomini più importanti della mia vita, Roy e Luca, mi ha fatto scoprire che sono pronta a innamorarmi nuovamente”, ha detto fiducioso la Brilli parlando delle questioni di cuore.