Malattia Osvaldo Paterlini, marito di Orietta Berti/ “Un brutto glaucoma”

Osvaldo Paterlini e Orietta Berti: marito e moglie del 1967

Osvaldo Paterlini è il marito di Orietta Berti. I due si sono conosciuti alla Fiera di San Simone a Montecchio Emilia: “Non faceva il marpione e non raccontava le barzellette come la maggior parte dei miei coetanei di allora. Ma lo sa che in tanti si portavano dietro il libretto delle storielle? Lui mi fece sapere, attraverso un amico, che avrebbe avuto piacere di venire a trovarmi a casa. Io abitavo con la mamma e la nonna: Osvaldo si presentò con una bella forma di Grana”, ha raccontato la Berti al Corriere della Sera.

Il matrimonio è stato celebrato il 14 marzo 1967 nel Santuario di Bismantova e da quel giorno non si sono più lasciati. Osvaldo è sempre stato la fianco della moglie durante la sua lunga carriera: “Mio marito è stato fondamentale, mi ha fatto da commercialista, da manager, da autista”, ha racconto al Berti.

Osvaldo Paterlini, la malattia: un glaucoma

Osvaldo Paterlini ha smesso di accompagnare la moglie in giro per motivi di salute: “Ho smesso di fare il mestiere che facevo. Da qualche anno, però, ho qualche problemino di salute: un brutto glaucoma, sono stato operato otto volte, da un occhio non ci vedo. Così con lei va nostro figlio Otis. Però ci telefoniamo venti volte al giorno, perché lei è sempre in ansia. Mi chiama, vuole sapere sempre dove sono”, ha spiegato il marito di Orietta Berti al Corriere della Sera.

Nel 2020 Orietta e Osvaldo hanno contatto il Coronavirus e il marito è stato molto male, facendo temere il peggio alla cantante. La coppia ha due figli: Omar e Otis. Quest’ultimo li ha resi nonna due volte di Olivia e Ottavia.

