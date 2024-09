Malattia Simona Izzo, confessione choc a Storie di donne al bivio: “Ho una depressione bipolare”

Questa sera, lunedì 9 settembre 2024, in prima serata su Rai2 torna in onda il talk condotto da Monica Setta Storie di Donne al Bivio. Come sempre c’è un ricco parterre di ospiti tra cui anche la doppiatrice, attrice e regista Simona Izzo. Durante l’intervista verranno toccati tanti temi anche delicati come la sua malattia. Nel dettaglio sulla sua, malattia Simona Izzo, depressione bipolare, ha confessato: “Ho passato metà della mia vita a letto per una depressione bipolare che non ho mai voluto curare…Mi ha salvato mio marito Ricky Tognazzi che quando stavo male mi lasciava dormire e mi accarezzava dolcemente aspettando che il malessere passasse.”

Simona Izzo e la curiosa dieta con Ricky Tognazzi/ "Resistiamo alle tentazioni con il ses*o. E ogni sera..."

E sull’amore per il marito Ricky Tognazzi Simona Izzo a Storie di Donne al Bivio ha rivelato: “Oggi ci amiamo più del primo giorno. La notte ci capita di fare l’amore e poi di stare abbracciati a mangiare un panino”. Per poi aggiungere un divertente dettaglio sulla loro dieta: “Io e Ricky stiamo a dieta perciò abbiamo messo l’allarme. Se scendiamo ad aprire il frigo scatta e suona. Riusciamo a resistere agli attacchi di fame notturna tranne quando facciamo l’amore. Dopo o Ricky fa uno dei suoi meravigliosi panini o cuociamo gli spaghetti”. Simona e Ricky stanno insieme da più di 35 anni e si amano come il primo giorno, il registe le è stato vicino anche nei momenti più difficili della malattia.

Ricky, Thomas, Maria Sole e Gianmarco: chi sono i figli di Ugo Tognazzi/ "Ecco come siamo rimasti uniti"

Storie di Donne al Bivio, Simona Izzo difende a spada tratta Antonello Venditti: “Non è un mostro”

Durante l’intervista nel talk di Monica Setta dopo aver parlato della sua malattia Simona Izzo ci sarà spazio anche per l’attualità, nei giorni scorsi Antonello Venditti è finito al centro delle polemiche per aver offeso e attaccato una donna disabile che aveva interrotto un suo concerto a Barletta. Si è trattato di un grosso equivoco, l’artista era convinto che fosse un contestatore e non una persona con un problema. Si è scusato ma ciò non è bastato a risparmiargli attacchi e le ire del web. Simona Izzo ha difeso a spada tratta l’ex marito Antonello Venditti: “Ha commesso sicuramente una leggerezza ma non è un mostro. È un uomo di cultura che ha profondo rispetto per la gente e per il suo pubblico…Il video della serata è diventato virale e gli odiatori hanno massacrato Antonello, ma in modo eccessivo e ingiusto. Lui, dal palco, non si era accorto di nulla. Può accadere in un concerto anche se la cosa è deprecabile comunque”.