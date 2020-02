Maldamore/ Video, su Rai 3 il film con Ambra e Luca Zingaretti (14 febbraio)

Maldamore va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, venerdì 14 febbraio, dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2014 da diverse case cinematografiche tra cui Rai cinema con il soggetto che è stato scritto da Angelo Longoni il quale si è occupato anche della regia mentre la sceneggiatura è stata sviluppata da Massimo Sgorbani. Il montaggio di questa pellicola è stato affidato a Mauro Bonanni, le le musiche della colonna sonora sono di Sergio Cammariere ed i costumi indossati dagli attori sul set cinematografico portano la firma di Martina Marcucci. Nel cast di questa pellicola sono presenti diversi attori italiani piuttosto famosi tra cui Ambra Angiolini, Luisa Ranieri, Luca Zingaretti, Alessio Boni, Ettore Bassi, Miriam Dalmazio, Claudia Gerini e Adolfo Margiotta senza dimenticare la speciale partecipazione di Maria Grazia Cucinotta.

Maldamore, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Maldamore. Paolo è un musicista di livello internazionale che sta attraversando un periodo piuttosto complicato soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. È sposato con una bellissima donna di nome Sandra con la quale però le cose stanno cominciando ad andare male per via delle difficoltà che stanno attraversando per quanto riguarda la volontà di diventare dei genitori. Difficoltà che evidentemente potrebbero portare ad una lacerazione del loro matrimonio con tanto di separazione. La sorella di Paolo, il cui nome è Veronica, invece è sposata con Marco. Tra Marco e lo stesso Paolo c’è un bellissimo rapporto con i due che spesso e volentieri sono stati complici per gestire al meglio il rapporto con le relative donne. Una sera mentre stanno cenando a casa di Paolo, i due uomini si appartano in giardino per discutere del più e del meno. Entrambi sembrano stiano affrontando un periodo molto difficile delle rispettive relazioni sentimentali arrivando a evidenziare all’altro come abbiano in diverse occasioni tradito le rispettive mogli. Purtroppo i due non si sono accorti che le due donne erano in una posizione piuttosto prossima alla loro per cui riescono ad ascoltare ogni genere di parola. Le due donne decidono quindi di mantenere per loro questo segreto e di cercare di vendicarsi nei rispettivi casi con delle situazioni molto divertenti che invece porteranno a fortificare il rispettivo rapporto ormai logorato da bugie e fraintendimenti. Dunque l’estrema sincerità dei due uomini si ritorcerà contro di loro e saranno sottoposti ad una serie di vendette personali trasversali che porteranno anche situazioni molto divertenti.

Video, il trailer di Maldamore





© RIPRODUZIONE RISERVATA