Maledetto il giorno che t’ho incontrato/ Su Canale 5 il film di e con Carlo Verdone

Maledetto il giorno che t’ho incontrato andrà in onda alle 16.30 su Canale 5 oggi 18 agosto 2019. Si tratta di una pellicola di produzione italiana datata 1992. Il film che vede la regia di Carlo Verdone è stato prodotto dalla casa di produzione riconducibile ai fratelli Cecchi Gori, la decisione di quest’ultimi è stata quella di affidare allo stesso Verdone il ruolo di sceneggiatore e di creatore del soggetto. La pellicola oltre a Verdone che interpreta Bernardo vede la presenza di Margherita Buy, la parte interpretata dalla bella attrice è quella di Billa. Ottime anche le musiche composte da Fabio Liberatori.

Maledetto il giorno che t’ho incontrato, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Maledetto il giorno che t’ho incontrato. Bernardo è lo stereotipo del giornalista italiano degli anni 90. L’uomo sempre impegnato soffre di crisi d’ansa a causa del fallimento della sua vita sentimentale, questo lo porta a recarsi quotidianamente da un’analista meneghino. Bernardo incarna il romano verace ma lavora a Milano, l’ansia derivante da una città che non ama non fa altro che esasperare i suoi problemi. Bernardo mentre si ritrova sotto una continua analisi cerca di terminare un volume sul famoso cantante Jimi Hendrix, egli da appassionato di musica è alla ricerca di scoop interessanti ma poche sono le notizie inedite che conosce su Hendrix. Durante le sedute dall’analista l’uomo conosce un’altra paziente, la bella Camilla per gli amici “Billa”. Billa è un’attrice che soffre di un complesso di inferiorità, la donna frequenta l’analista perché è perdutamente innamorata di quest’ultima, il suo amore non viene però minimamente corrisposto. I due “malati” si iniziano a frequentare, dopo l’amicizia come di sovente accade arriva un amore inaspettato. I due per qualche mese riescono a trovare un certo equilibrio, troppe però le divergenze, divergenze che li portano a litigare. Casualmente si ritrovano però in Inghilterra, nel paese di sua Maestà britannica i due ci arrivano da separati (Bernardo in cerca di notizie inedite sul cantante sul quale sta scrivendo e Billa in tournée) ma ritorneranno indietro nuovamente da fidanzati.

