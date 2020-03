Maledetto il giorno che t’ho incontrato/ Video, su Rete 4 il film con Carlo Verdone

Maledetto il giorno che t’ho incontrato arricchisce la programmazione televisiva di Rete 4 per il pomeriggio di oggi, sabato 14 marzo, a partire dalle ore 16. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 1992 dalla casa cinematografica Mario e Vittorio Cecchi Gori con la regia di Carlo Verdone il quale si è occupato anche della stesura del soggetto della sceneggiatura in collaborazione con Francesca Marciano. Le musiche della colonna sonora Fabio Liberatori, il montaggio è stato realizzato da Antonio Siciliano mentre la scenografia è frutto del lavoro di Francesco Bronzi. Nel cast di questo film sono presenti diversi attori italiani molto conosciuti tra cui Carlo Verdone, Margherita Buy, Elisabetta Pozzi, Giancarlo Dettori, Stefania Casini, Renato Pareti e Dario Casalini.

Maledetto il giorno che t’ho incontrato, la trama del film

Diamo uno sguardo da vicino alla trama di Maledetto il giorno che t’ho incontrato. Bernardo è un giornalista di origini romane che per esigenze legate al proprio lavoro si è dovuto trasferirsi da diversi anni a Milano. In questo momento della sua vita sta attraversando un periodo particolarmente difficile in quanto ha dovuto subire l’addio da parte della sua adorata compagna Adriana. Una separazione che lo ha segnato profondamente tant’è che Bernardo per cercare di andare avanti e ritrovare la felicità della quotidianità è costretto a sottoporsi a diverse sedute di psicoterapia. Insomma Bernardo deve fare i conti con dei forti stati depressivi il che non gli permette neppure di completare il suo ultimo lavoro incentrato sulla biografia di Jimi Hendrix nella quale lui vorrebbe dire al mondo intero quale sia stata la vera causa della scomparsa del famoso cantante e chitarrista. Durante queste sedute psicoterapeutiche Bernardo farà la conoscenza di una giovane e seducente attrice di nome Camilla la quale a sua volta deve fare i conti con continui stati depressivi e di ipocondria. Camilla peraltro non riesce a gioire nel migliore dei modi di questo percorso psicoterapeutico in quanto si innamora del suo stesso psicanalista. Tra Bernardo e Camilla si instaura però un bellissimo rapporto di amicizia il che li porterà spesso e volentieri a frequentarsi anche al di fuori dello studio psichiatrico. Tuttavia Camilla sarà un vero e proprio ciclone per la vita di Bernardo il quale stava cercando di ritornare al fianco della propria adorata compagna ma per una serie di situazioni questo non può avvenire. I due poco alla volta si renderanno conto di non solo essere amici ma anche e soprattutto di poter tranquillamente vivere l’uno affianco all’altra. Sarà così che un po’ per caso un po’ per la loro volontà si ritroveranno entrambi in Inghilterra con Bernardo che potrà completare i propri studi sulla vita di Jimi Hendrix mentre Camilla potrà finalmente essere felice nella sfera sentimentale.

