Per i genitori di Malena non è stato facile accettare la decisione della figlia, presa qualche anno fa, di entrare nel mondo hard. Una scelta spiazzante, che oggi peraltro l’attrice rinnega, ma che ha regalato una popolarità immensa a Filomena Marino. Il prezzo da pagare è stato però salatissimo per l’attrice pugliese, che ha visto crollare e deteriorare il suo rapporto con il padre. Durante la sua esperienza all’Isola dei Famosi, Malena ha spiegato come siano cambiati i rapporti con papà, dopo aver cominciato la sua sua scelta lavorativa.

Una scelta che ha allontanato irrimediabilmente il padre, che a quanto pare – almeno in un primo momento – ha tagliato i ponti con la figlia. “Non ci siamo lasciati benissimo dopo la mia decisione”; ha confidato tra le lacrime la celebre attrice a luci rosse.

“I nostri rapporti si sono raffreddati”, ha ribadito Malena a proposito del rapporto con i genitori. Grazie alla mediazione di sua zia, tuttavia, le cose sono migliorate con il tempo e oggi più che mai Malena vuole stare vicina alla mamma malata di tumore. Anche per questo motivo ha abbandonato il mondo hard, quel mondo malvisto dai suoi genitori.

“Mia madre non era contenta che facessi la pornostar. Mio padre, invece, ci è rimasto male e mi disse che se avessi fatto quel tipo di carriera non mi avrebbe più ritenuto sua figlia”, l’amaro racconto di Malena. Oggi, sabato 18 gennaio, l’attrice hard tornerà sull’argomento nella nuova intervista a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. Scopriremo dunque in che rapporti è oggi con papà e mamma, soprattutto alla luce della sua scelta di abbandonare definitivamente il cinema a luci rosse.