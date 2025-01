Oggi, sabato 18 gennaio, Malena porta una ventata di pepe a Verissimo, dove si racconta in una intervista tra presente, passato e futuro. Hanno fatto discutere le recenti dichiarazioni dell’attrice hard, che ha sostanzialmente ammesso di aver commesso uno sbaglio a prendere parte a tutti i video a luci rosse che l’hanno vista protagonista. Se potesse, spiega Malena, tornerebbe indietro e prenderebbe scelte diverse. E non solo: rivorrebbe la sua verginità.

Malena, il rapporto coi genitori dopo essere diventata pornostar/ "Papà non mi riteneva più sua figlia"

In una recente intervista televisiva, l’attrice pugliese ha confidato di essere stata “corteggiata” fortemente da Rocco Siffredi, che la rivorrebbe nel mondo hard. “Ma io orami ho detto addio”, ha assicurato Malena. “Ho dato tanto a quel mondo, sono stata con centocinquanta uomini, ho fatto l’amore anche dieci ore al giorno”, ricorda Malena che adesso, evidentemente, ha altre grane a cui pensare, tra cui la grave malattia della madre.

Malena cambia vita, la confessione choc: "Vado in convento"/ "Il mio sogno per il 2025? Tornare vergine"

Malena, il tumore e la salute della madre al primo posto: “Cinema hard? Ho fatto una scelta”

“Mia mamma ha tumore ed io adesso ho un solo sogno: tornare vergine e sposare un vero amore”, ha dichiarato Filomena Marino, il vero nome di Malena. Nel corso della sua intervista rilasciata su Raidue, l’attrice hard non sembra sentire affatto la mancanza del suo recente passato a luci rosse e rilancia l’idea e il desiderio di voler cambiare prospettive.

“Ho fatto una scelto tra quel tipo di vita e mia madre. Sono sicura che prima o poi anche Rocco, che ama molto la moglie e i figli, si deciderà a cambiare vita per i suoi cari”, ha spiegato Malena nel corso dell’intervista. Insomma, nella sua carriera a luci rosse non si è mai risparmiata, ma adesso quella fase fa semplicemente parte di un passato che non vuole più rivivere.

Genitori di Malena, chi sono/ "Mamma non ma hai visto i miei film, papà mi ha rinnegata"