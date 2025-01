L’ex pornostar Malena si è da poco resa protagonista di un dietro-front pazzesco, abbandonando il mondo dei video hard e ritirandosi ad una vita più spirituale. Alle spalle della donna ci sono ben otto anni di carriera con numerosi film e video hot che hanno da sempre ottenuto tanto successo. Nelle scorse settimane, però, Malena ha avvisato di aver deciso di cambiare vita. Anche Rocco Siffredi è intervenuto dicendo di sapere quale è il vero motivo di questo cambio di rotta da parte della collega.

Non solo, Siffredi ha anche aggiunto che la donna non risponde più da un po’ alle sue chiamate. Ospite di Storie di Donne al Bivio, Malena ha finalmente chiarito alcuni dubbi a Monica Setta, conduttrice del programma che invita le vip a raccontarsi senza tabù. Qui si è lasciata andare ad una toccante intervista che ha commosso i social, parlando senza freni della sua carriera e di un desiderio che da qualche tempo conserva nel cuore. A quanto pare, infatti, l’attrice avrebbe espresso la voglia di andare a chiudersi in un convento per ritrovare sè stessa.

Malena, il cambio di rotta dopo anni di film hard: “Vorrei cambiare tutto”

Da Monica Setta l’ormai ex attrice porno Malena ha spiegato al pubblico tutti i cambiamenti della sua vita, rivelando di aver persino pensato di trovare un convento e passare del tempo lontano da tutti. La 42enne ha precisato di non averlo detto per provocazione, ma di aver bisogno di protezione dal mondo esterno. Per ora non esclude nulla, ma quel che è certo è che vuole stare lontano dagli uomini, nei confronti dei quali ha ammesso di avere una grande sfiducia. Poi la confessione inaspettata sul suo rapporto con la fede: Malena ha raccontato che sin da piccola è stata molto credente, che la sua famiglia era cattolica e che a 17 anni voleva diventare suora.

Quello che è successo dopo, però, è stato un destino che ha stravolto completamente le premesse: Malena è diventata una delle pornoattrici più apprezzate del nostro Paese e non solo. Ha collaborato a stretto contatto con Rocco Siffredi e ha ottenuto un enorme successo nel suo lavoro. Oggi, però, si è detta stanca di quella vita e soprattutto pentita del suo passato: “Se potessi cambiare pelle e tornare indietro farei il contrario di quello che ho fatto”, ha spiegato a Monica Setta. Il suo sogno per il nuovo anno? Tornare vergine, anche se per ovvi motivi risulta impossibile.