Malika Ayane dichiara il suo amore a Sandro Tonali/ Dopo Atalanta-Milan “Io lo amo”

Il siparietto web tra Mailika Ayane e direttore di Rainews Andrea Vianello dopo Atalanta Milan

Mailika Ayane ha dichiarato pubblicamente il suo amore per il calciatore del Milan Sandro Tonali. E’ bastato un tweet del direttore di Rainews Andrea Vianello per scatenare la reazione della cantante. Vianello aveva scritto in un tweet: “ Che squadra è il Milan? Fortissimi. A proposito, Tonali, ah, Sandro Tonali: quanto sei forte! (Secondo voi due anni fa Totti indicava una pippa come miglior giocatore italiano in prospettiva?)”. Tra i commenti è spiccato quello di Malika Ayane: “Io lo amo”. Sono stati in molti a commentare la sua dichiarazione. C’è chi ha voluto anche dei chiarimenti: “Chi dei tre, sii più chiara: Vianello, Totti o Tonali?”.

Malika Ayane ha voluto lasciare un po’ con il fiato sospeso replicando: “Lo scopriremo solo vivendo”. Un follower si è poi intromesso nella discussione: “Lo ami tu e altri milioni di tifosi rossoneri”. Malika Ayane ha precisato che il poliamore è bello. Un vivace siparietto social che ha catturato subito l’attenzione dei tifosi rossoneri. Il giornalista Andrea Vianello ha concluso: “Anche io lo amo, ma sarà più contento del tuo amore”.

Malika Ayane potrebbe avere qualche speranza. Ad agosto, Giulia Pastore, la ragazza di Sandro Tonali, aveva annunciato la loro rottura spiegandone poi i motivi. La ragazza è sembrata delusa e amareggiata tanto che ha dichiarato di non conoscerlo abbastanza: “Io e Sandro ci siamo lasciati. Me ne sono andata di casa perché non stavo più bene, a quanto pare non lo conoscevo abbastanza. Devo dire che da quando me ne sono andata sto molto meglio, probabilmente non ero così felice come pensavo. Gli vorrò sempre bene, abbiamo condiviso tantissime emozioni insieme. Non fa mai bene chiudere una relazione, ma ho deciso di pensare prima alla mia felicità”.

Pare che sia stata lei a prendere la decisione di separarsi. I due erano sempre sembrati una coppia affiatata e la notizia è stata un fulmine a ciel sereno per i fan che speravano in un risvolto diverso. Chissà che la dichiarazione di Malika Ayane non abbia scaldato nuovamente il cuore del calciatore.



