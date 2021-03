Malika Ayane, “Ti piaci così”/ Batosta alle cover, la rinascita con il voto Sala Stampa? (Sanremo 2021) 

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2021 dedicata alle cover, Malika Ayane ha stupito pubblico e critica con la bellissima e perfetta interpretazione di un classico della musica italiana, “Insieme a te non ci sto” più di Caterina Caselli. Con la sua solita eleganza, Malika Ayane è riuscita a dare una nuova vita al celebre brano. Bellissima ed elegantissima nel suo lungo abito scuro, la cantante ha di sicuro proposto una delle cover più intense della serata. Inaspettatamente la cantante si è classificata solo sedicesima nella classifica delle cover, stilata secondo i giudice degli orchestrali e dei coristi del Festival. Malika è settima nella top ten classifica generale dei big dopo la terza serata, cumulando i voti ottenuti dapprima dalla giuria demoscopica nelle prime due serate e dall’orchestra ieri sera.

Malika Ayane con “Ti piaci così”: nella top ten della classifica Sanremo 2021

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2021, invece, Malika Ayane ha proposto il suo brano “Ti piaci così”, scritto in collaborazione con Pacifico, Alessandra Flora e Rocco Pampino. La cantante ha incantato il pubblico da casa a partire dal suo elegantissimo look firmato Giorgio Armani: abito nero con maniche trasparenti e polsini di pelliccia. “Ti piaci così” è un inno alla vita e all’accettazione di se stessi. Una poesia in musica che racconta le bellezze della vita e la fortuna che abbiamo a viverla. La vittoria di Malika Ayane è data a 20.00 sulla bacheca Snai e a 15.00 su quella di Eurobet. Ricordiamo che al Festival di Sanremo, la Ayane ha vinto due volte il Premio della Critica “Mia Martini”: nel 2010 con “Ricomincio da qui e nel 2015 con “Adesso e qui (nostalgico presente)” (terzo classificato).



© RIPRODUZIONE RISERVATA