Malika Ayane/ “Una ragazza? È una canzone che trasmette leggerezza”

Malika Ayane torna con “Una ragazza” ai Battiti Live

Malika Ayane ospite di Battiti Live con il nuovissimo singolo dal titolo “Una ragazza”. Il brano, scritto a quattro mani con Pacifico e Andrea Bonomo, segna il ritorno della cantautrice che per l’estate 2022 ha scelto un inno alla spensieratezza moderno e sperimentale. La canzone, infatti, presenta delle sfumature punk-rock e strizza l’occhio alla musica beat degli anni ’60. Una scelta non casuale come ha raccontato proprio l’interprete dalle pagine di tg24sky.it a cui rivelato: “Avevo voglia di novità importanti, sto vivendo un periodo della mia vita in cui mi piace fare ricerca. Avevo bisogno di divertirmi e di affidarmi a un testo più immediato. È una canzone che trasmette leggerezza, ma nel senso profondo del termine”.

Il brano, infatti, segna l’inizio di una nuova era artistica e personale per la Ayane che ha lasciato la Sugar di Caterina Caselli per entrare nel nuovo Management della MK3, agenzia guidata dall’avvocato Angelo Calculli. Nel brano parla anche di tempo e ore sprecate: “non sono mai riuscita a trovare una risposta. Il questito è: quando non faccio cose fondamentali è tempo sprecato o tempo investito diversamente?

Malika Ayane e i progetti per il futuro dopo “Una ragazza”

L’estate 2022 per Malika Ayane ha tutto il senso e il sapore della libertà. “Io lo chiamo sfogo. Come lo era l’ultima ora di scuola, quando aspettavi di sentire suonare la campanella. La mia idea è che con le giuste vibrazioni possiamo andare a prenderci tutto quello che ci piace. Il messaggio è: ricordati che i conti li devi fare solo con te stesso” – ha detto la cantante che nel nuovo singolo ha voluto riproporre delle sonorità tipicamente degli anni ’70. “La scrittura è molto anni Sessanta ma l’atteggiamento musicale è contemporaneo. La speraza è fondamentale. Ogni generazione ha avuto la sua, pensa ai nostri nonni e bisnonni che le hanno ricostruite dopo avere attraversato due guerre mondiali” – ha detto la Ayane che per il videoclip si è recata sul Mar Ligure.

Dopo l’uscita di “Una ragazza” non si fermano i progetti e gli impegni dell’interprete che ha partecipato all’evento “Porto Rubino” di Renzo Rubino, ma che prossimamente sarà nel cast di “Cats”. “A dicembre farò Cats. Intanto sto scrivendo. Questo per me è un momento in cui vado oltre a ciò che sono e cerco nuove dimensioni attraverso una quotidiana ricerca” – ha detto la Ayane che potrebbe anche tornar in gara a Sanremo.











