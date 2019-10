Malika Ayane/ Video, giudice severa: “È un mondo dove tutti strillano” (X Factor 13)

Malika Ayane sarà di nuovo protagonista questa sera nel parterre di giudici di X Factor 13, il talent show musicale targato Sky in cui è all’esordio al pari degli altri due giudici, Sfera Ebbasta e Samuel Romano dei Subsonica: la 35enne cantautrice originaria di Milano, al termine delle Audizioni e in vista dei Bootcamp, si è vista assegnare un po’ a sorpresa (forse l’unica perché per il resto le scelte erano tutte ampiamente prevedibili) il ruolo di coach degli Under Uomini, laddove invece il trapper idolo delle nuove generazioni si occuperà delle Under Donne; a Mara Maionchi invece gli Over e al leader della band torinese, ça va sans dire, sono toccati in dote i Gruppi. E nel corso dell’ultimo appuntamento la Ayane, pur non avendo la verve di Sfera Ebbasta, protagonista di alcuni sketch con la Maionchi che oramai è diventata la sua controparte comica, è risultata dal punto di vista prettamente tecnico forse la giudice più apprezzata dato che ha prediletto i toni pacati e soffermandosi su aspetti delle esecuzioni su cui altri non si soffermano. Unico neo, secondo alcuni critici e il pubblico dei social, alcuni giudizi troppo severi e a detta di qualcuno eccessivamente “tranchant” nei confronti di quelli che sono solamente degli aspiranti artisti in erba.

MALIKA AYANE, “IN UN MONDO DOVE TUTTI STRILLANO”

Molto pignola e, forse più dei suoi compagni di viaggio, esigente dal punto di vista tecnico, Malika Ayane ha espresso nel corso dell’ultimo appuntamento quella che è la sua concezione della musica e di quelle che sono le sue sensazioni quando si rapporta a dei giovani talenti. Infatti con due concorrenti, vale a dire le 17enni Arianna Del Ghiaccio e Beatrice Giliberti, la cantautrice milanese una volta tanto ha speso parole di elogio, apprezzando la loro esibizioni acustiche nel cantare e pure l’uso della voce particolarmente soft: “In un mondo in cui tutti strillano è bello potersi fermare a sussurrare e arrivare forte come un tornado” ha detto la Ayane, peraltro spalleggiata nel suo giudizio anche dal pubblico. A detta di qualcuno lei rappresenta forse ciò che le precedenti giudici di X Factor non sono mai state, forte non solo di giudizi sintetici ma chiari, ma pure di una formazione musicale da Conservatorio e di uno sguardo che, come si è visto nei primi appuntamenti di questa stagione, pare capace di fulminare i concorrenti.

MALIKA AYANE: IN ARRIVO UN NUOVO BRANO SCRITTO CON PACIFICO

Intanto, ci sono delle novità in vista proprio dal punto di vista musicale per Malika Ayane. Anche se al momento non si sa ancora molto, ha destato molto interesse un post apparso nelle ultime ore sul suo profilo Instagram e in cui la cantautrice è immortalata assieme a Luigi De Crescenzo in arte Pacifico: peraltro sugli account social di quest’ultimo è apparso un post dello stesso tenore in cui si accenna a un featuring che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi e che negli ultimi giorni li ha visti protagonisti in quel di Berlino a scrivere assieme. “Nemmeno stavolta Pacifico e io abbiamo scritto una canzone pop. Credo che il colpo di grazia sia arrivato con l’intervento di @tideofsound”, con riferimento al chitarrista Jacopo Bertacco, definito “micidiale” dallo stesso Pacifico. Che si tratti di un singolo stand alone o di una possibile partecipazione al prossimo Festival di Sanremo non è dato sapere, ma dopo i successi dei brani che hanno scritto e cantato assieme in passato, vale a dire “Verrà l’estate” e “L’unica cosa che resta”, l’attesa per sapere quale sarà il frutto della loro nuova collaborazione è alta.

