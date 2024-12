TENNIS, MALORE IN CAMPO PER CELIKBILEK

Un malore ha colpito sabato il tennista turco Altug Celikbilek: paura a Monastir, in Tunisia, una scena che purtroppo abbiamo visto ripetersi il giorno seguente con Edoardo Bove, che si è accasciato sul terreno di gioco dell’Artemio Franchi nel corso di Fiorentina Inter. La stessa dinamica è accaduta all’inizio della semifinale del torneo M15 (come sono chiamati i tornei ITF con montepremi da 15 mila dollari), un derby turco contro Yanki Yerel: dopo un solo game, vinto dall’avversario, Celikbilek è improvvisamente crollato a terra e prontamente soccorso.

È stato trasportato in ospedale privo di conoscenza: i media turchi riportano che sia in prognosi riservata e sotto osservazione. Celikbilek è stato ovviamente operato d’urgenza: sembrerebbe stare bene ma questo potremo ovviamente scoprirlo più avanti, per adesso però non si parla di danni cerebrali ma, appunto, sarà solo quando il tennista ventottenne si sveglierà che si potrà sapere qualcosa in più. Non possiamo che fare gli auguri di pronta guarigione ad Altug Celikbilek, purtroppo come detto si tratta di una scena cui abbiamo dovuto nuovamente assistere poche ore dopo, con il dramma che ha colpito Edoardo Bove la cui situazione per adesso rimane sotto osservazione.

CHI È ALTUG CELIKBILEK

Altug Celikbilek è stato quindi colpito da un malore durante il suo match a Monastir: si tratta di un tennista poco conosciuto dal grande pubblico, uno di quei giocatori che non sono riusciti a fare il grande salto di qualità. I dati parlano chiaro: il ventottenne turco ha raggiunto al massimo la posizione numero 154 del ranking Atp e, nel circuito del tennis professionistico, ha disputato appena nove partite – comunque vincendone quattro – il che ci dice che spesso e volentieri non ha avuto la classifica per partecipare ai tornei importanti, visto che a livello professionale bisogna sempre avere un certo status per questo.

La federazione di tennis della Turchia ha riportato un comunicato nel quale si dice che Celikbilek è costantemente monitorato anche dall’Ambasciata tunisina, che la stessa federtennis fornirà qualunque aiuto e supporto sia necessario alla famiglia e a chi circonda il giocatore, e ovviamente ci sono anche gli auguri di pronta guarigione ai quali appunto ci uniamo anche noi, sperando di avere presto un quadro più preciso della situazione di salute di Altug Celikbilek.