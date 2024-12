EDOARDO BOVE ESTUBATO, LUCIDO E RISPONDE AI MEDICI: ATTESO OGGI IL NUOVO BOLLETTINO DOPO IL MALORE

Dopo una notte sostanzialmente tranquilla in terapia intensiva, Edoardo Bove è stato estubato dai medici dell’ospedale Careggi di Firenze riscontrando subito la piena lucidità del centrocampista accasciatosi ieri in campo dopo un malore nel primo tempo di Fiorentina-Inter: in attesa del secondo bollettino in arrivo nel pomeriggio oggi 2 dicembre 2024, Bove è stato estubato questa mattina. Secondo le fonti di Sky Sport24, il ragazzo 22enne ex Roma è al momento sveglio, lucido e collaborante, rispondendo alle domande dei medici e ricevendo l’affetto dei suoi cari giunti già da ieri sera al suo capezzale in terapia intensiva del Careggi.

Come ha poi riportato il primo bollettino già domenica sera, diffuso dal comunicato della Fiorentina, i primi esami su Edoardo Bove escludono danni sia cardiologici che neurologici: la sedazione farmacologica si è resa necessaria ieri sera per lo spavento e l’agitazione del ragazzo, trasportato in ambulanza d’urgenza dallo stadio Artemio Franchi dopo il malore al 17esimo del primo tempo. Secondo il bollettino del Careggi, Bove è giunto in ospedale stabile e sono stati esclusi danni acuti a carico sia del sistema cardio circolatorio che di quello nervoso centrale. Rivalutato in giornata, il centrocampista 22enne attende gli esiti dei nuovi esami mentre per il momento resta da capire cosa sia veramente successo e quali siano le condizioni sul lungo periodo, specie a livello di attività sportiva: la cosa più importante e che ieri pomeriggio non sembrava affatto scontata, è che Edoardo Bove non è in pericolo di vita.

ACF e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara #FiorentinaInter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva. pic.twitter.com/EYCzhWWQm5 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 1, 2024

LO SCONTRO CON DUMFRIES, IL GIRAMENTO, IL MALORE E L’ARRESTO: I MINUTI DI DRAMMA PER EDOARDO BOVE (E LA SPERANZA SUBITO DOPO), COS’È SUCCESSO IERI

Invocando pieno rispetto e sobrietà nei confronti della situazione molto delicata, si raccomanda di non seguire retroscena o presunte teorie su cosa avrebbe causato il malore di Edoardo Bove: si rimanda tutto al secondo bollettino in uscita questa sera, con comunicato congiunto della Fiorentina e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi Firenze. Quello che ha fatto però impressione a calciatori e tifosi sugli spalti ieri è quella coltre di angoscia e spaesamento nel vedere Bove inchiodarsi a terra, rimandando alla mente i momenti drammatici già occorsi nel passato recente a Morosini, Erikssen e Ndicka, senza poi dimenticare che anche ieri, come ogni partita della Fiorentina in casa, al minuto 13 lo speaker intona un coro per la memoria del capitano Davide Astori, morto per un infarto a Udine poche ore prima di un match di Serie A de 4 marzo 2018.

Secondo la ricostruzione degli attimi davvero angoscianti avvenuti ieri, è il 10mo di una sfida di vertice tra Fiorentina e Inter quando Bove e l’esterno neroazzurro Denzel Dumfries si scontrano cadendo a terra: fallo per i viola, maglia strappata per il centrocampista ex Roma e dolore ad un fianco. A quel punto Bove cambia la sua maglietta numero 4 ma accusa qualche lieve giramento di testa: passano pochissimi minuti e il match si scalda per un gol di Lautaro annullato per un out nell’azione precedente sempre con Dumfries. Gli animi sono caldissimi, davanti alla panchina dell’Inter si polemizza ma nel frattempo Bove si accovaccia come per cercare stabilità, come se avesse le vertigini: poi nel video divenuto virale dal Franchi, il ragazzo si rialza ma barcolla e poi sviene in campo sui piedi di Calhanoglu.

Sono momenti concitati, succede di tutto con giocatori e panchina che accorrono per assisterlo richiamando l’attenzione dei sanitari: Danilo Cataldi è il più rapido di mente nell’impedire con le mani in bocca di Bove che possa strozzarsi. A quel punto l’ambulanza – che per regolamento non può entrare sul campo di gioco in quanto rischierebbe di impantanarsi, con defibrillatore e personale adeguato sempre a bordo campo per sicurezza – viene accerchiata dai giocatori di Fiorentina e Inter che chiedono l’intervento. Sono scossi e spaventati: il viaggio verso il Careggi dura 5 minuti e secondo la ricostruzione della “Gazzetta dello Sport”, Bove è stato rianimato con defibrillatore a bordo del mezzo in quanto un arresto cardiaco era in corso.

Sugli spalti il padre Giovanni e la fidanzata di Bove, Martina, sono subito corsi via in ospedale mentre la madre Tanya ha avuto un mancamento nel vedere quelle immagini terribili in diretta dallo stadio. Solo in un secondo momento ha raggiunto il Careggi a bordo dell’auto del sindaco di Firenze Sara Funaro. Per quello che può contare in questi casi drammatici, a livello sportivo la partita Fiorentina-Inter è stata subito sospesa al 17esimo dall’arbitro Doveri e poi rinviata a data da destinarsi: si parla di febbraio come primo slot utile, visti i numerosi impegni delle due squadre in lotta per lo Scudetto tra campionato, Coppa Italia, Champions League e Conference League. Questa mattina la stessa Fiorentina ha ringraziato in una breve nota l’intero mondo del calcio, dai tifosi ai giocatori fino alle società, per l’affetto e la sensibilità dimostrata nei confronti della famiglia di Edoardo Bove.

