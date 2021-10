Maltempo a Catania, via Etnea allagata/ Video, lago in Piazza Duomo e blackout

Di nuovo maltempo in Sicilia, e ancora una volta nella zona di Catania. Dopo quanto accaduto ieri in quel di Scordia, nell’etneo si sono registrati anche oggi nuovi gravissimi disagi a causa di un’ondata violento di brutto tempo che ha provocato nubifragi e inondazioni. E così, come si può notare dal video che trovate più in basso, le strade della città catanese si sono trasformate in dei veri e propri fiumi a causa dell’acqua piovana che si è riversata sulle stesse. Ad aggravare la situazione anche un blackout nel centro storico, con numerose famiglie di Catania costrette a restare senza energia elettrica. La centralissima via Etnea, cuore di Catania e luogo di shopping e passeggiate, è stata invasa da un corso d’acqua, mentre la vicina piazza Duomo sembra un lago.

Perché vaccinarsi protegge fragili e non vaccinati/ Burioni: "Covid circola meno e…"

Decine, come si legge sull’edizione online di TgCom24, le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti, smottamenti e auto in difficoltà, e anche lo storico mercato della Pescheria è stato sommerso dal nubifragio, causando un lavoro extra a pompieri e volontari della protezione civile, intervenuti celermente per aiutare tutti coloro che avevano bisogno di soccorso sia in città quanto nella zona della provincia.

"Covid in Italia almeno da gennaio 2020"/ Studio "Epidemia poteva essere controllata"

MALTEMPO A CATANIA: PREFETTO CONVOCA RIUNIONE D’EMERGENZA

A causa del maltempo delle ultime ore, diverse strade sono state chiuse al traffico per impraticabilità, mentre quattro famiglie sono state fatte evacuate per sicurezza in quel di Misterbianco, per una serie di smottamenti dovuti alle forti piogge che hanno impregnato il terreno rendendolo instabile.

Alla luce di tale situazione di emergenza, visto che da ormai 72 ore sulla Sicilia sta piovendo incessantemente, il prefetto di Catania, Maria Carmela Libbrizzi, ha convocato per il pomeriggio di oggi una riunione d’emergenza per definire quali misure adottare a seguito “dell’eccezionale ondata di maltempo che dovrebbe proseguire anche nei prossimi giorni”. A complicare la situazione il meteo dei prossimi giorni, visto che anche domani sono previste piogge nell’etneo, e il maltempo potrebbe perdurare addirittura fino al weekend.

Mamma uccide due figlie e scappa: ricercata/ Dramma Verona: “bimbe uccise nel sonno”





© RIPRODUZIONE RISERVATA