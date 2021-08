Maltempo al Nord: trombe d’aria e raffiche di fulmini/ Evacuate 30 famiglie a Fleres

Non soltanto l’esondazione del fiume Oglio e il temporale che ha investito Milano: in queste ore la morsa del maltempo sul Nord-Est d’Italia si è fatta via via sempre più pressante, arrivando a provocare gravi danni anche in Trentino e Friuli-Venezia Giulia. Procediamo con ordine: a Trento un albero ha letteralmente travolto una casa, fortunatamente senza ferire nessuno, mentre a San Michele all’Adige il vento ha spazzato via il tetto del convitto dell’istituto agrario. Situazione simile a Lavis, dove un altro albero ha distrutto un’automobile in sosta, mentre sul lago di Caldonazzo si è registrata una raffica di 2300 fulmini, che ha messo ko le comunicazioni e creato numerosi disagi.

Come riporta Rai News, smottamenti e frane hanno interrotto la circolazione sulle strade di montagna della val di Fiemme, Alpe Cimbra e Valsugana. Addirittura, a Fleres il sindaco ha ordinato agli abitanti di non lasciare le abitazioni, ma il fiume è esondato in più parti, costringendo la protezione civile a far evacuare 30 famiglie. A Pieve di Bono, infine, il vento ha arrecato danni ad alcuni capannoni.

MALTEMPO AL NORD: DUECENTO INTERVENTI ESEGUITI NELLA NOTTE DAI VIGILI DEL FUOCO DEL FRIULI

Anche in Friuli Venezia-Giulia la situazione non è delle migliori: sono stati duecento gli interventi eseguiti nella notte dai vigili del fuoco per via del nubifragio che si è abbattuto, a partire dalle 22, tra le province di Pordenone e Udine. È ancora Rai News a scriverlo, sottolineando che, in città, il tetto di un condominio di via Trieste è stato “letteralmente spazzato via da una tromba d’aria finendo sulla casa attigua: non si registrano feriti, ma i due fabbricati sono inagibili: le famiglie interessate hanno trovato un alloggio di fortuna”.

Inoltre, i pompieri e le squadre di Protezione Civile hanno lavorato senza sosta per spostare alberi, cartelli e insegne stradali gettati a terra dal forte vento in decine di territori comunali. Inoltre, si legge nel testo pubblicato dalla testata sopra menzionata, a Tarvisio, durante il Fortunale, un uomo è precipitato con la propria auto in un dirupo e per estrarlo dal veicolo sono intervenuti anche i tecnici del Soccorso alpino. Infine, anche a Gorizia e in provincia di Trieste violenti acquazzoni si sono abbattuti per tutta la notte.



