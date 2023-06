Maltempo Brindisi, bomba d’acqua sulla città/ Il sindaco: “Uscite solo se necessario”

Un violento temporale si è abbattuto sulla provincia di Brindisi dopo le 9 di oggi, 15 giugno. Anche il capoluogo è stato colpito dal nubifragio poco prima delle 10. Una vera e propria bomba d’acqua che nel giro di pochi minuti ha provocato allagamenti in vari punti critici della città, come spiega Brindisi Today: tra questi la strada dei Pittachi; via Osanna all’altezza del passaggio a livello; via Tor Pisana; via provinciale San Vito, via Arturo Martini angolo viale Caravaggio.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi con diverse squadre, moduli di colonna mobile e sommozzatori per il soccorso a persona. Alle 14.30 gli interventi effettuati erano circa 20 mentre quelli attesa circa 80. Diverse, infatti, le persone rimaste bloccate nelle auto nei vari punti della città a causa del maltempo.

Maltempo a Brindisi: l’invito di Comune e Protezione Civile

Come spiega Brindisi Today, in città sono scese in campo le colonne mobile Mo.crab, in azione con le idrovore per prosciugare garage e scantinati. Le squadre di soccorso hanno invece lavorato per riportare l’ordine dopo la caduta di grossi alberi di pino. I vigili hanno inoltre dovuto lavorare ad un intervento particolarmente delicato e complesso, liberando una mamma e sua figlia di tre mesi, rimaste intrappolate all’interno di un’abitazione allagata a causa del maltempo.

Problemi nella viabilità in città a causa della grande quantità d’acqua caduta, nettamente superiore rispetto alla capacità di assorbimento. Per questo la polizia locale di Brindisi ha suggerito di utilizzare i veicoli o uscire da casa solo se strettamente necessario: appello raccolto anche dal sindaco del capoluogo pugliese. Il Comune ha diramato un avviso urgente in cui si suggerisce massima attenzione alla cittadinanza, invitando ad evitare le uscite non necessarie.

