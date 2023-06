Maltempo, allerta meteo gialla e arancione domani, 16 giugno/ Sette regioni: Puglia…

Per la giornata di domani, venerdì 16 giugno 2023, è stata diramata una diffusa ed ampia allerta meteo gialla ed arancione per buona parte delle regioni del centro-sud italiane a causa del maltempo. Ad essere interessate, infatti, saranno ben 7 regioni, a vario titolo, per tutta la giornata di domani, consultabili nel dettagli anche sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. I rischi vanno dai temporali, fino a quello idrogeologico, mentre la regione più colpita e in pericolo dovrebbe essere la Puglia, unica in allerta arancione. Complessivamente, l’allerta meteo gialla ed arancione per maltempo e rischi idrogeologici per la giornata di domani, venerdì 16 giugno, interesserà, appunto, la Puglia, la Calabria, la Sicilia, l’Abruzzo, la Campania, la Basilicata ed un minima parte della Lombardia.

Maltempo: le regioni su cui pende l’allerta meteo gialla ed arancione

Insomma, occhi puntati soprattutto sulla Puglia nella giornata di domani, venerdì 16 giugno, che sarà la regione maggiormente interessata dal rischio maltempo e sulla quale è stata diramata sia un’allerta meteo gialla, che arancione. Nel dettaglio, il rischio maggiore è quello inerente a possibili temporali ed acquazzoni, anche violenti, ma la Protezione Civile non esclude la possibilità che si verifichino criticità a livello idrogeologico, sul quale tuttavia il bollino è moderato (ovvero giallo).

Oltre alla Puglia, il maltempo domani, venerdì 16 giugno, potrebbe colpire anche altre 6 regioni italiane, sulle quali pende un’allerta meteo esclusivamente gialla. Partendo dalla Lombardia, le zone a rischio sono esclusivamente quelle dei Laghi e Prealpi Varesine, di Lario e Prealpi occidentali e del Nodo Idraulico di Milano. In Sicilia, invece, il rischio maggiore sarà nella zona Nord-Orientale, nel versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale e nel versante tirrenico. L’allerta meteo gialla di domani, venerdì 16 giugno, invece, a causa del maltempo e dei possibili rischi idrogeologici colpirà, indistintamente, l’interezza delle regioni Calabria, Abruzzo, Campania e Basilicata, mentre a livello di temporali la Protezione Civile parla soprattutto di Calabria, Lombardia, Sicilia e Puglia.

