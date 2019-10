Maltempo in Sicilia: uomo morto a Siracusa/ Travolto dalla piena del fiume Tellaro

Il violento maltempo che nelle ultime ore si è abbattuto sulla Sicilia ha provocato anche un morto. Come riferito in questi minuti dai principali organi di informazione, cominciando dall’edizione online di Repubblica, un uomo di 52 anni ha perso la vita, molto probabilmente travolto dalla furia del fiume Tellaro, ieri esondato. Si tratta della persona che era data per dispersa nella notte appena passata, quella fra venerdì 25 e sabato 26 ottobre, sulla strada statale 115, la stessa dove già nella giornata di ieri erano state travolte due auto dalla piena del torrente. La vittima è un agente penitenziario che lavorava presso il carcere di Noto, e che stava rientrando a casa, in località Rosolini, dopo il turno di lavoro. In base alla ricostruzione, durante il tragitto verso la propria abitazione deve essere stato sorpreso dall’acqua, e una volta sceso dall’auto perché in panne, deve essere scivolato e quindi caduto nel fiume.

SICILIA, MALTEMPO IN NUMEROSI COMUNI DEL SIRACUSANO

I vigili del fuoco avevano già rinvenuto nelle scorse ore la sua automobile, una Dacia Sandero, sulla statale 115, nonché il telefonino, poi in mattinata hanno ritrovato il corpo, in un campo a qualche centinaio di metri dalla sua auto. In corso le operazione di identificazione, e sul posto del ritrovamento stanno arrivando anche i parenti della vittima. Il maltempo ha interessato tutta la notte la provincia a sud di Siracusa, in particolare i comuni di Pachino, Noto e Rosolini, con numerose ripercussioni sulla circolazione dei mezzi. A Cava Mortella una voragine si è aperta sulla strada, e danni si segnalano anche a Ispica; nel borgo di Santa Maria del Focallo, invece, si sono verificati numerosi allagamenti che hanno costretto i residenti a salire sui tetti delle proprie case. L’anno scorso in questa zona morirono in una sola notte 12 persone, tutti abitanti di una villetta che venne travolta dalla furia del fiume.

