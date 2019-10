Meteo Roma allerta arancione nubifragi/ Maltempo Lazio: temporali e vento, previsioni

L’allerta maltempo al Nord, nelle prossime ore accenderà i riflettori anche sul meteo a Roma, dove le previsioni sono tutt’altro che confortanti. Secondo quanto emerso dal portale IlMeteo.it, infatti, ci sarà un intenso peggioramento del tempo su tutto il Lazio e con maggiore potenza proprio sulla Capitale, a causa dell’intensa perturbazione collegata al vortice ciclonico che ha interessato la zona della Sardegna. Già da questa sera, secondo le previsioni meteo, potrebbero registrarsi forti precipitazioni a Roma che, con il passare delle ore, potrebbero trasformarsi in veri e propri nubifragi nella notte. La stima parla di circa 60 mm di acqua attesi nelle prossime sei e questo lascia presagire non pochi disagi alla circolazione stradale, nonché quasi certi allagamenti su alcuni quartieri della Capitale. Le forti piogge, accompagnate da temporali, non riguarderanno però solo la Capitale bensì l’intera Regione, con particolare insistenza a Viterbo e provincia e a Latina.

METEO ROMA, ALLERTA GIALLA E MALTEMPO: LE PREVISIONI

Il Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma ha diramato in queste ore l’allerta meteo arancione. Lo stesso Dipartimento ha già attenzionato le proprie squadre e le associazioni di Protezione Civile in vista dei possibili disagi che potrebbero verificarsi a causa dell’attesa ondata di maltempo. Anche per la giornata di domani, 25 ottobre, secondo quanto riferisce Fanpage.it, le previsioni parlando di un diffuso maltempo nella regione Lazio sempre a causa del vortice ciclonico che sta transitando sul nostro Paese e che ha portato a una criticità codice arancione a Roma per rischio idrogeologico e idraulico. Le zone a maggiore rischio sono: Bacini Costieri Nord, Medio Tevere, Aniene, Roma, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri. Qui oltre alla forte piogge si attendono raffiche di vento e temporali. Tuttavia, secondo gli esperti si tratterà di una fase transitoria e non è escluso che nei prossimi giorni le condizioni meteo possano essere destinate ad un altro repentino cambio.

