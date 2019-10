Allerta meteo arancione Liguria Lombardia Toscana/ Previsioni maltempo: scuole chiuse

Il maltempo non lascia in pace l’Italia e sebbene ci si prepari ad un weekend con un sole un po’ dovunque, l’allerta meteo arancione è stata rinnovata ancora per oggi per alcune Regioni: la Protezione Civile ha emesso il bollettino di “moderata criticità per rischio idraulico/temporali/idrogeologico in Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana, ma anche la Funzionale Regionale del Lazio ha emesso un’allerta meteo per possibili grandinate e “bombe d’acqua” lungo l’intera giornata. Le previsioni meteo per questo giovedì (e per l’inizio del venerdì) rilanciano l’emergenza maltempo negli stessi luoghi già colpiti nelle scorse ore con alluvioni, frane e smottamenti di cui ancora si contano i danni. L’allerta arancione è scattata in Liguria per bacini liguri padani di levante e di ponente, ma anche i bacini liguri marittimi di centro; per la Lombardia, l’allerta scatta per l’Appennino pavese e la bassa pianura padana. Infine, in Toscana attenzione per temporali e rischio idrogeologici tra Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Ombrone Grossetano-Medio, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Ombrone Grossetano-Costa, Etruria; il Piemonte invece segnala possibili disagi su Belbo e Bormida, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po.

ALLERTA METEO, LA LISTA DI SCUOLE CHIUSE

A preoccupare sono anche i trasporti regionali, cittadini e il livello di fiumi e torrenti a ridosso di campagne e periferie: l’allerta meteo scattata ancora per le prossime 24 ore presenterà situazioni problematiche anche per il Lazio dove la Protezione Civile ha emesso il seguente bollettino «I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Localmente le cumulate di precipitazione potranno risultare abbondanti. Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio: Bacini Costieri Nord, Medio Tevere, Aniene, Roma, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri». Avvalendoci del supporto di Fanpage e Secolo XIX, la lista delle scuole chiuse per la giornata di oggi (con rischia anche per la giornata di domani, ma lì decideranno i Comuni caso per caso) prevede la seguente situazione: lezioni sospese a Imperia, Savona Albenga, Albissola Marina, Albisola Superiore, Bergeggi, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Ceriale, Finale Ligure, Loano, Toirano, Vado Ligure, Varazze, Pietra Ligure, Giustenice, Balestrino, Ceriale, Noli, Spotorno, Andora, Ortovero, Laigueglia, Calice Ligure, Cisano sul Neva, Borgio Verezzi, Tovo San Giacomo, Villanova D’Albenga, Garlenda, Zuccarello, Celle Ligure, Sassello, Urbe e in tutta la provincia di Genova per la Liguria, in aggiunta anche Cinque Terre, Levanto, Deiva e Bonassola in provincia di La Spezia. In Toscana scuole chiuse a Cecina, Grosseto, Magliano e Manciano, Val di Cornia e Isola d’Elba; per il Piemonte invece le scuole chiuse restano solo a Serravalle Scrivia e Novi Ligure.

