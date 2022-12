Mamacita, Capodanno in musica/ Il reggaeton per festeggiare l’arrivo del nuovo anno

Mamacita a Capodanno in musica vi conquisterà se vi piace, come genere musicale, il reggaeton o i ritmi hip hop, una delle crew più travolgenti del momento nel campo della dancefloor. Partiti in sordina come fenomeno di nicchia nelle discoteche e nelle serate a ritmo di trap & R’n’B, i Mamacita si sono fatti ultimamente conoscere e apprezzare anche dal grande pubblico per le loro calienti performances. Sul palco il gruppo incarna le emozioni della musica ritmica a 360 gradi in uno tsunami di emozioni che cattura le folle. Ma andiamo a scoprire meglio chi sono i Mamacita e le ultime notizie che li riguardano. Assodato che parliamo di un collettivo musicale sviluppatosi nelle discoteche che si è fatto conoscere per eventi musicali organizzati a livello nazionale, oggi i Mamacita si identificano in un originalissimo progetto musicale che li vede protagonisti di un genere inconfondibile. Sulla scena musicale da poco più di cinque anni, i Mamacita, anche sulla spinta di sponsor che credono in loro (vedi Radio 105 che ne lanciato le hit) sono partiti in underground dai piccoli centri per arrivare in breve tempo a conquistare fette di pubblico metropolitano.

Oggi i Mamacita sono un must della musica giovane (e non solo) e si godono il meritato successo condividendolo anche con altre band emergenti. Le loro serate “evento” calamitano una marea di spettatori e fan che li seguono sui social e non mancano agli appuntamenti che li vedono impegnati nell’attuale tour, in lungo e in largo per l’Italia, in coppia con Gue Pequeno, Elettra Lamborghini e altri artisti di fama. Ormai i Mamacita sono i re dell’intrattenimento dance a suon di musica latina e raggae. Il loro “Mamacita Festival” ha oltrepassato i confini nazionale per sbarcare con successo su mete turistiche, quali Ibiza e Lugano, dove hanno portato una ventata di ritmo latino. Più che un gruppo Mamacita è un marchio, una proposta musicale nuova e alternativa che fa proseliti ovunque fa tappa. Fra i loro ultimi brani “cult” non può mancare “Nena” con la voce della vocalist Didy e la tromba di Roy Paci.

Mamacita, il nuovo amore di Blanco è…

Neanche i Mamacita riescono a sottrarsi al gossip. In queste ultime ore vengono tirati in ballo da voci che riguardano il nuovo amore di Blanco, vincitore insieme a Mahmood dell’ultimo festival di Sanremo con il brano “Brividi”. Sì, ma che c’azzecca con i Mamacita? C’entra, eccome, pare infatti che Martina Valdes, una ballerina che lavora per i Mamacita, sia la nuova fiamma del cantante, dopo la rottura con la storica fidanzata Giulia Lisoli. Chi sono i Mamacita? Il collettivo musicale nasce all’incirca 6 anni fa su iniziativa di un gruppo di musicisti, fra cui Max Brigante (Dj e speaker di Radio 105). Da allora la crew non si è più fermata dando vita a un tour di eventi che l’ha vista solcare club nazionali e internazionali con i suoi irresistibili festival musicali. Ovunque vanno i Mamacita portano voglia di ballare e un mix di musica raggae, hip hop e latina, una miscela d’allegria in grado di contagiare giovani e meno giovani.

